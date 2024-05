video suggerito

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta insieme: la famiglia riunita tre anni dopo la nascita di Tommaso Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme tre anni dopo la turbolenta rottura decisa dal calciatore quando lei era incinta del loro primo figlio. La foto su Instagram sul campo dell’Aston Villa sancisce la pace dopo anni turbolenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme. La foto su Instagram condivisa ieri sera che li ritrae vicini, sul campo dell'Aston Villa, insieme al figlio Tommaso, arricchita da emoticon di cuori, sancisce la pace dopo la rottura turbolenta nel 2020, decisa quando lei aveva da poco scoperto di essere incinta.

La foto che rende ufficiale il ritorno di fiamma

Insieme sul campo dell'Aston Villa, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta insieme al piccolo Tommaso, hanno reso ufficiale il loro ritorno di fiamma. Le voci di una ritrovata complicità si rincorrevano da giorni, e ieri sera la coppia, con un post su Instagram, ha dato conferma alle indiscrezioni. Tra i commenti tanti cuori e messaggi di amici tra cui quelli di Arianna e Virginia Mihajlovic, felici di rivederli insieme.

La famiglia è tornata unita dopo anni turbolenti segnati dalla rottura nel 2020, decisa dopo aver scoperto la gravidanza, e dalle accuse di lei contro la famiglia Zaniolo. Dopo tre anni avrebbero messo un punto ai dissapori e ritrovato la loro serenità.

La rottura nel 2020 dopo aver scoperto la gravidanza

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta finì quando lei restò incinta del loro primo figlio. Dopo circa due anni insieme, l'ex calciatore della Roma lasciò la fidanzata nonostante lei fosse in dolce attesa e nello stesso periodo uscì allo scoperto al fianco dell'attrice Madalina Ghenea. La storia con l'influencer era già finita da tempo, "non andavamo più d'accordo", raccontò lui che si disse non pronto a diventare padre. "Il bambino è stato voluto, cercato, desiderato, e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa", aggiunse, invece, lei in un lungo sfogo. La nascita di Tommaso li riavvicinò, nonostante la delusione di lei, e dopo numerose frequentazioni, il calciatore avrebbe deciso di ritornare sui suoi passi, tra le braccia della madre di suo figlio.