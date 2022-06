Le prime foto di Nicolò Zaniolo papà, gita in barca con il piccolo Tommaso e l’ex Sara Scaperrotta Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Nicolò Zaniolo in versione papà, mentre passa del tempo insieme al piccolo Tommaso durante una vacanza in Sardegna. Con lui anche l’ex fidanzata, Sara Scaperrotta, madre di suo figlio nato lo scorso luglio. Tra loro i rapporti appaiono solamente formali.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Nicolò Zaniolo in versione papà. Il calciatore della Roma è stato paparazzato dal settimanale Chi durante una vacanza in Sardegna insieme alla ex fidanzata Sara Scaperrotta, anche madre di suo figlio Tommaso, nato lo scorso luglio. La relazione tra i due, però, è arrivata al capolinea quando la ragazza era ancora in dolce attesa. Ora i loro rapporti appaiono solo formali.

Le foto di Zaniolo insieme al figlio Tommaso

Il settimanale Chi ha fotografato il calciatore della Roma durante una gita in barca in Sardegna, nelle cristalline acque della Costa Smeralda. Zaniolo ha voluto trascorrere del tempo insieme al figlio e così ha raggiunto l'ex fidanzata Sara che si trovava sull'isola insieme alla madre e al fratello Simone. Il 23enne è stato paparazzato mentre tiene teneramente tra le braccia il piccolo Tommaso e gioca con lui, spruzzandogli dell'acqua e facendogli delle smorfie. Sulla barca ci sono anche il fidanzato di sua sorella, Gaspare, e un amico.

(Foto dal settimanale Chi)

Zaniolo è single dopo la storia con Sara Scaperrotta

Il giovane calciatore della Roma è finito spesso al centro dei gossip per via della sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con la madre di su figlio, arrivata al capolinea perché aveva detto di non sentirsi pronto a formare una famiglia, a Zaniolo sono stati attribuiti una serie di flirt con diverse ragazze. Tra queste era circolato il nome di Madalina Ghenea, che i diretti interessati hanno smentito, poi una storia con l'influencer Chiara Nasti, durata solo qualche mese, e infine anche con Sophie Codegoni. Messe a tacere tutte le voci sul suo conto, stando al settimanale, ora Nicolò Zaniolo sarebbe single.