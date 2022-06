Sfera Ebbasta è diventato papà, la tenera foto col piccolo Gabriel pubblicata sui social Sfera Ebbasta e Angelina Lacour sono diventati genitori. Lo annuncia il trapper su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con il piccolo Gabriel tra le braccia.

A cura di Ilaria Costabile

Sfera Ebbasta è diventato papà, lo ha annunciato il trapper su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae insieme al piccolo Gabriel, questo è il nome del bambino nato dalla relazione con Angelina Lacour e che tiene stretto tra le sue braccia. Accanto allo scatto, sotto al quale sono arrivati in centinaia i commenti, tra fan e personaggi noti, il cantante scrive: "Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol".

L'annuncio su Instagram

Una dedica bellissima quella che il trapper rivolge al neonato, primo figlio della coppia, che mostra con immenso orgoglio sul sul profilo Instagram, in uno scatto che mostra Sfera Ebbasta in una modalità del tutto inedita. La neo mamma, Angelina Lacour, ha invece pubblicato alcune foto dalla clinica in cui ha partorito scrivendo accanto al piccolo album: "Al piccolo ragazzo che mi ha fatto diventare mamma- Ti amerò per sempre. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol, sei il più bello che io abbia mai visto". Un momento di incredibile felicità per i neo genitori che avevano annunciato di essere in dolce attesa lo scorso gennaio, dopo tre mesi dall'inizio della gravidanza e in quell'occasione avevano dichiarato: "Ti aspettiamo, il nostro gioiello più prezioso".

L'amore tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour

Sfera Ebbasta e Angelina si sono conosciuti nel 2019 ad Ibiza, un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a creare un legame intenso e che con il passare del tempo si fortifica sempre di più. I due, infatti, non hanno mai mostrato segni di crisi in questi anni insieme anzi, hanno sempre voluto condividere con i loro fan i momenti più belli della loro storia d'amore. Anche durante la gravidanza, infatti, la modella e influencer ha pubblicato vari scatti in cui si mostrava col pancione, rendendo partecipi i suoi follower di questo percorso che l'ha portata a diventare mamma per la prima volta.