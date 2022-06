William tenero con i figli George, Charlotte e Louis nella foto che celebra la festa del papà È carica di tenerezza la foto condivisa sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge. Nello scatto William compare accanto ai figli George, Charlotte e Louis. Che sorridono insieme a lui celebrando la festa del papà.

A cura di Stefania Rocco

Una foto inedita e carica di tenerezza celebra la festa del papà di William, duca di Cambridge. Il principe figlio di Carlo e Lady Diana ha postato uno scatto realizzato insieme a George, Charlotte e Louis sul profilo Instagram ufficiale che condivide con la moglie Kate Middleton. William è disposto al centro, seduto tra i figli maggiori George e Charlotte che circonda con un abbraccio. Sulle sue spalle c’è il piccolo Louis, ultimo arrivato in famiglia. “Auguriamo una buona festa del papà ai padri e nonni di tutto il mondo”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine. Manca mamma Kate, probabilmente perché autrice della foto come di numerosi altri scatti che sono stati pubblicati sul profilo Instagram della coppia.

La foto di William con i figli scattata in Giordania

La foto scelta da William per celebrare la festa del papà è stata scattata in Giordania durante un viaggio fatto dalla famiglia reale che risale a un anno fa. È uno scatto che ha un taglio familiare, che dimostra quanta complicità esista tra il principe e i suoi figli. Sono le loro espressioni di gioia assoluta a bucare lo schermo, rendendoli ancora più cari al popolo inglese che da sempre ammira divertito l’espressività priva di filtri – e lontana dall’etichetta – che i figli di William e Kate hanno mantenuto. Un aspetto che li rende vicini ai bambini di tutto il mondo perché dimostra che, quanto a spontaneità, i piccoli Cambridge non hanno risentito dell’atmosfera spesso austera che circonda la corte inglese (e le smorfie di baby Louis al Giubileo della regina lo confermano).

La foto fa il pieno di like

Sono circa 650 mila i like che ha ottenuto la foto ad appena 10 ore dalla sua pubblicazione. Un risultato brillante per l'account Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge, profilo che la coppia utilizza per veicolare all'esterno le foto che raccontano vita in famiglia e impegni ufficiali.