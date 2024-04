video suggerito

Pechino Express 2024, settima puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata Cosa è successo nella settima puntata di Pechino Express 2024 andata in onda ieri, giovedì 18 aprile, su Sky Uno. Le Amiche hanno conquistato il primo posto in classifica e, chiamate a fare un nome da mandare a rischio eliminazione, hanno indicato Italia Argentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le cinque coppie di Pechino Express 2024 nella settima puntata andata in onda su Sky Uno ieri sera, giovedì 18 aprile, hanno dato inizio alla tappa in Sri Lanka, terzo ed ultimo paese di questa edizione dopo il Vietnam del Nord e il Laos. Le Amiche si sono rese protagoniste della puntata, arrivando prime nella gara: chiamate a fare un nome da mandare a rischio eliminazione, hanno fatto tremare Italia Argentina, il team composto da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal. La busta nera, però, non era eliminatoria.

Nessuna coppia eliminata nella settima puntata di Pechino Express 2024

Nessuna coppia è stata eliminata al termine della settima puntata di Pechino Express 2024. Le Amiche, arrivate prime a Galle, ultima città della tappa, hanno fatto il nome di Italia Argentina mettendo dunque a rischio il percorso di Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal. Costantino Della Gherardesca ha però svelato il contenuto della busta nera: la tappa si è rivelata non eliminatoria. Dopo aver esultato sorprese , la Fiordelisi ha commentato: "Da oggi in poi, siamo noi contro tutti".

Cosa è successo nella settima puntata di Pechino Express

La settima puntata di Pechino Express in Sri Lanka ha messo in difficoltà Le Ballerine, team composto da Maddalena Svevi e Megan Ria, ostacolate dalla mancanza di passaggi e dal malus a loro assegnato. Megan è anche caduta dalla bicicletta durante la gara, senza riportare danni. Con il muso, arrivate davanti a Costantino Della Gherardesca, hanno confessato di sentire la mancanza di casa. Mano nella mano sono poi riuscite a recuperare un posto in classifica. Al termine della tappa, arrivate tutte le coppie sul tappeto rosso, Le Amiche hanno conquistato il primo posto: "Siamo felicissime, abbiamo fatto un viaggio dentro di noi, importante" hanno commentato. La coppia arrivata seconda è stata quella dei Pasticceri.