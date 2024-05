video suggerito

Megan Ria festeggia 19 anni a Pechino Express, le lettere dai genitori: “Pensiamo sempre a te” Megan Ria ha festeggiato il compleanno a Pechino Express 2024: nella puntata di giovedì 2 maggio la ballerina, ex di Amici, ha ricevuto due lettere speciali da parte dei genitori. Poi insieme alla famiglia che ha ospitato lei e Maddalena Svevi ha potuto spegnere le candeline. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Megan Ria ha festeggiato il suo 19esimo compleanno a Pechino Express. La giovane lo scorso 17 novembre ha compiuto gli anni e proprio in quei giorni erano in corso le registrazioni, in Sri Lanka, del reality show. Nella puntata in onda su Sky Uno questa sera la giovane ballerina, ex allieva di Amici, ha letto una lettera scritta dai suoi genitori per l'occasione. Abbracciata alla sua compagna di avventura Maddalena Svevi, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le lettere per Megan Ria scritte dai genitori

Megan Ria dopo aver trovato ospitalità da una famiglia insieme alla sua compagna di avventura Maddalena Svevi, ha letto le lettere che i suoi genitori hanno scritto per lei. "Ciao amore mio. Non passa un giorno in cui non pensiamo a te. Sei nata tu oggi amore mio, mi hai reso mamma per la prima volta, un'emozione unica. Siamo arrivati a 19 e per l'ennesima volta siamo lontane" ha scritto la sua mamma. Poi la ballerina ha letto quella del suo papà: "Buon 19esimo compleanno tesoro mio, il mio ruolo di padre lontano da te mi fa sentire infelice". Tra le lacrime davanti alle telecamere ha poi commentato: "Vedendo qui le famiglie che non hanno niente, ma che sono unite, si amano, mi rendo conto di ciò che mi è mancato". Insieme alla famiglia che l'ha ospitata, ha poi spento le candeline: "Incredibile, era anche il compleanno della sorella di questo ragazzo che ci ospita. C'è l'usanza che la torta si mangia con le mani, ma deve porgertela un invitato" hanno poi raccontato Le ballerine alle telecamere di Pechino Express.

La semifinale di Pechino Express 2024

Questa sera di giovedì 2 maggio in onda su Sky Uno la semifinale di Pechino Express. Le quattro coppie rimaste in gioco, Le Amiche, Italia Argentina, Le Ballerine e I Pasticceri, stanno correndo lungo 233 km con la speranza di riuscire ad arrivare primi e aggiudicarsi un posto in finale. Partiti da Kandy, sono passati per Mihintale. Nel corso della tappa passeranno per Polonnaruwa e per il Parco Nazionale di Minneriya.