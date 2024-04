video suggerito

Megan Ria e Maddalena Svevi contro Antonella Fiordelisi a Pechino Express: “Falsa di mer*a” Altro battibecco a Pechino Express tra Italia Argentina e Le Ballerine. Nella gara a bordo di una bici, Antonella ha provato a fregare Megan e Maddalena facendole credere che il malus fosse in possesso di Artem. In realtà era una trappola: “Falsa di me*da” hanno urlato le ex di Amici alla sua avversaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Tra Italia Argentina e Le Ballerine non scorre buon sangue. Nella settima puntata di Pechino Express andata in onda ieri, giovedì 18 aprile, Megan Ria e Maddalena Svevi hanno accusato Antonella Fiordelisi di essere "una falsa di mer*a". Parole forti erano volate già nella scorsa puntata, quando l'ex del GF Vip e Estefania Bernal sono state costrette a ripetere per due volte la prova dell'assaggio delle pietanze tipiche del posto per via del malus a loro assegnato proprio dalle ballerine: "Siete due st*on*e, fatevelo dire".

Lo scontro in bicicletta tra Italia Argentina e Le Ballerine

La settima puntata di Pechino Express ha visto l'avventura delle cinque coppie in Sri Lanka. L'ultima sfida prima di raggiungere il traguardo consisteva nell'evitare la bandiera nera: la gara ha visto tutti contro tutti, a bordo di una bici, in fuga verso il malus e la tensione è salita alle stelle visto che, chi sarebbe arrivato sul tappeto rosso con la bandiera nera, si sarebbe classificato ultimo. Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal con a bordo il malus hanno allora cercato di depistare Le Ballerine facendo credere che la bandiera fosse in possesso di Artem. "State attente a lui, la bandiera ce l'ha Artem" ha urlato la Fiordelisi prima che Estefania tentasse di rifilarla alle avversarie. Megan e Maddalena si sono, però, subito accorte della trappola e le hanno urlato: "Falsa Antonella, sei una falsa. Sei una falsa di mer*a".

I tentativi di rifilare la bandiera nera agli avversari purtroppo sono stati vani: Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal sono arrivate sul tappeto rosso con il malus. La tappa, per fortuna loro, non si è rivelata eliminatoria.

I precedenti tra Le Ballerine e Italia Argentina

L'astio tra Le Ballerine e Italia Argentina è nato sin dall'ingresso di Megan e Maddalena nel programma. Dopo essersi pizzicate più volte, nella sesta tappa il malus lanciato contro Antonella e Estefania ha aumentato la tensione. Le Ballerine (senza saperlo) hanno costretto le avversarie a ripetere per due volte la prova degli assaggi dei cibi tipici, malus che ha fatto infuriare la Fiordelisi e la Bernal. Terminata la prova, le ragazze di Italia Argentina hanno provato a vendicarsi rubandole il passaggio. "Siete due stron*e, fatevelo dire. Vomitate tanto", urlarono alle ex di Amici dopo aver mangiato grilli fritti, serpenti, sangue cotto e vermi.