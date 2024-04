Pechino Express 2024, ottava puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'ottava puntata di Pechino Express 2024 andata in onda giovedì 25 aprile su Sky Uno si è conclusa con un'eliminazione. Costantino Della Gherardesca ha svelato il contenuto della busta nera, rivelatasi eliminatoria, e davanti ai concorrenti costretti a lasciare la gara, non è riuscito a trattenere le lacrime. A fermarsi a un passo dalla semifinale sono stati I Fratm, nominati dal team I Pasticceri.

Quale coppia è stata eliminata nell'ottava puntata di Pechino Express

Nonostante siano arrivati al tappeto rosso in quarta posizione, dopo le Ballerine, I Fratm sono stati eliminati da Pechino Express 2024. Sono stati I Pasticceri a nominarli e Costantino Della Gherardesca, una volta aperta la busta nera, ha comunicato ai due giovani attori napoletani il loro destino. "Mi dispiace. Vi conoscevamo come attori di una serie molto amata. Qui abbiamo visto due ragazzi che hanno una grande voglia di scoprire il mondo, portando l'anima dei vostri quartieri. Avete dimostrato che ci si può riscattare partendo dal basso, volando in alto", le parole del conduttore. "Ci dispiace. Sono fiero di dove sono nato. Non mi interessava arrivare primo, mi interessava raccontare una storia vera. Penso che io e Artem l'abbiamo raccontata. Abbiamo raccontato una bella storia, la spontaneità, la fratellanza" ha risposto Antonio Orefice. Artem ha continuato: "È un'esperienza che mi ha cambiato. L'ho voluta fare per una rinascita. Sono grato alla vita per aver conosciuto queste persone". È seguito un caloroso abbraccio che ha fatto commuovere Costantino Della Gherardesca che ha concluso: "Siete stati due grandi viaggiatori, abbiamo capito il perché. Siete due grandi fratelli. Ora potete tornare in Italia".

Cosa è successo nell'ottava puntata

L'ottava puntata di Pechino Express 2024 ha visto le coppie in gara percorrere 387 km, dalla costa occidentale dello Sri Lanka, Negombo, ad Ambalangoda, fino a Galle, traguardo della puntata. Antonella Fiordelisi è partita con un labbro gonfio a causa di una puntura di insetto, mentre nel corso della puntata Maddalena Svevi ha dovuto fare i conti con gli elefanti che le hanno dato filo da torcere. La ballerina è infatti caduta più volte nella prova prevista dalla tappa. I Pasticceri sono stati puniti per aver fatto una foto alla mappa: nonostante l'esclusione dalla prova vantaggio, sono riusciti ad arrivare primi al tappeto rosso. Seconde Le Amiche, terze Italia Argentina, quarti I Fratm e ultime Le Ballerine. Eliminati i Fratm, le coppie restanti si affronteranno nella semifinale di giovedì prossimo.