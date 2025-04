video suggerito

Pechino Express, Costantino della Gherardesca su Nathalie Guetta eliminata: “Nessuno ti toglierà ciò che sei” Costantino della Gherardesca ha commentato su Instagram l’eliminazione di Nathalie Guetta da Pechino Express, avvenuta nella puntata del 17 aprile. Il conduttore ha scritto: “Hai la sensibilità e il talento che a volte senti un’ulteriore responsabilità, ma le persone come te non si devono preoccupare, nessuno ti leverà mai ciò che sei”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nathalie Guetta e Vito Bucci sono stati eliminati da Pecchino Express, nella puntata in onda il 17 aprile su SkyUno. I Cineasti hanno dovuto interrompere il loro viaggio a un passo dal Nepal per volere della coppia delle Sorelle, che ha deciso le sorti della gara. L'attrice è tornata su Instagram rispondendo con ironia a tutte le critiche che le sono state mosse in questi mesi: "Se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita ti sorride sempre". Anche il conduttore Costatino della Gherardesca ha voluto commentate l'eliminazione della concorrente, di cui ha profonda stima.

Il commento di Costatino della Gherardesca su Nathalie Guetta

Costantino della Gherardesca ha voluto commentare l'uscita di Nathalie Guetta da Pechino Express, lasciando un commento via Instagram sotto il post dedicato alla sua eliminazione, avvenuta nella puntata del 17 aprile. Il conduttore del programma ha scritto: "Adorata Nathalie, sei stata la nostra Liza Minnelli, hai la sensibilità e il talento che a volte senti un'ulteriore responsabilità". E ha poi aggiunto: "Ma le persone come te non si devono preoccupare, nessuno ti leverà mai ciò che sei".

Le parole ironiche di Nathalie Guetta dopo Pechino Express

Con l'ironia che la contraddistingue, Nathalie Guetta ha voluto "rispondere a un po' di domande che sono apparse su Instagram riguardo a Pechino Express". In modo scherzoso, l'attrice è tornata sui social e ha spiegato: "La prima è ‘è alcolizzata?' Sì, effettivamente sono alcolizzata e non me ne vanto. Devo dire che iniziare la giornata con una bottiglia di whiskey aiutare ad affrontarla con più resilienza". E poi ancora: "Mi sembra strafatta? Purtroppo sì, mi faccio due chili di eronia la mattina, non di più perché sono una persona metodica. Questo mi aiuta ad affrontare la giornata. Sono una stron*a? Sì, effettivamente non ho nessun merito, sono nata stron*a". Poi ha concluso: "I social sono una invenzione meravigliosa, permettono a tutti di esprimersi con chiarezza e resilienza. Infine volevo mandare un messaggio di positività: se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita ti sorride sempre".