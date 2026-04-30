Pechino Express, Chanel Totti si commuove per il messaggio della madre Ilary Blasi: “Sono diventata più sensibile”

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Durante l'ottava tappa di Pechino Express, che ha visto le coppie arrivare in Giappone, i concorrenti hanno ricevuto da parte dei loro familiari dei videomessaggi. Alcuni di loro non sono riusciti a trattenere la commozione come Chanel Totti che dopo il messaggio della madre Ilary Blasi ha spiegato di essere diventata più aperta alle emozioni, tutto merito del reality game.

Chanel Totti commossa dopo il messaggio di Ilary Blasi

Un momento delicato e particolarmente atteso dai concorrenti che, dopo lunghissime settimane senza avere contatti con chi è a casa, hanno potuto ricevere un messaggio da parte dei loro cari. Così come è accaduto per i suoi compagni d'avventura che hanno salutato figli, sorelle, fratelli, anche Chanel Totti ha avuto modo di rivedere e riascoltare la voce di sua madre, Ilary Blasi. Ecco, quindi, la conduttrice di Canale 5 comparire in un video, nel quale incoraggia la figlia a tenere duro e continuare per la sua strada, per concludere con quella immancabile ironia che da sempre la caratterizza:

Volevo dirti che sono molto orgogliosa di te, perché volevo dirti che se sono qui a farti questo video significa che stai un pezzo avanti. Mi raccomando, non mollare, conosco i tuoi limiti, ma conosco anche le tue potenzialità. Questa è un'esperienza unica che ti ricorderai per sempre e poi devo dirti che senza di te tanto male a casa non si sta. Forza, ti amo!

Visibilmente emozionata anche durante il videomessaggio, che l'ha fatta anche sorridere più di una volta, Chanel si lascia andare alle emozioni e ammette di essersi commossa: "Ecco appunto. Mi è scesa la lacrimuccia, ogni tanto tocca buttare fuori". Poi, a distanza di qualche minuto dalla visione del video, si sofferma facendo una riflessione: "A me Pechino mi fa piangere, sono diventata un po' più sensibile qua a Pechino, speriamo duri tanto perché è una cosa bella, dato che io sono fredda com il ghiaccio".

Quando Chanel Totti ha parlato della separazione dei genitori

In realtà c'era stato un altro momento in cui Chanel si era lasciata andare, ma provando a trattenere la commozione. Durante un'intervista nella quale i concorrenti dovevano rispondere a vicenda ad alcuni domande riguardanti il loro privato, nel rispondere al quesito su quale fosse stato il momento più difficile della sua vita, la ragazza disse a Francesco Paolantoni che in quel momento era il suo compagno d'avventura: "La separazione dei miei genitori". Nel dirlo, ovviamente, non potè non emozionarsi, trattenendosi però dal cedere alla commozione vera e propria.