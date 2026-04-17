Chanel Totti a Pechino Express 2026: “Il momento più triste? La separazione dei miei genitori”

Sebbene Pechino Express sia un adventure game, non mancano durante le puntate momenti di forte intensità, in cui le coppie si raccontano e fanno emergere anche parti di sé inedite, poco raccontate. Ed è proprio nel rispondere a un questionario che Chanel Totti ammette di aver attraversato un periodo non semplice quando i suoi genitori hanno deciso di lasciarsi.

La confessione di Chanel Totti

"Il momento più triste della mia vita è stata la separazione dei miei genitori" dice Chanel rispondendo alla domanda postale da Francesco Paolantoni, suo compagno d'avventura nella prima parte della sesta puntata, dove le coppie sono state mischiate e hanno dovuto affrontare alcune prove insieme. Quasi a voler scacciare la tristezza che porta con sé questa affermazione, Chanel aggiunge velocemente: "Vabbè, ormai è passato". Un periodo non semplice quello che ha visto Francesco Totti e Ilary Blasi al centro di una costante attenzione mediatica, a seguito della notizia della loro separazione, dopo un amore durato oltre vent'anni e la nascita di tre figli. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio della coppia più iconica dello sport e dello spettacolo si avvicendavano da tempo, ma quando è poi stata data l'ufficialità della separazione si è scatenata una bufera mediatica. Chanel ha quindi dovuto affrontare il fatto di non vedere più insieme i suoi genitori, oltre alla pressione, seppur indiretta sulla sua famiglia.

Le dichiarazioni dei Chanel Totti sulla separazione dei genitori

Non era la prima volta che Chanel parlava dei suoi genitori e, infatti, in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, poco prima dell'udienza decisiva nella causa di divorzio dei suoi genitori, lo scorso marzo, ha dichiarato: "Per il divorzio dei miei ho sofferto, ma so come sono andate le cose e li capisco" per poi aggiungere: "L'importante è dribblare le polemiche". Questa estate, poi, la 18enne aveva condiviso sui suoi social un post con una foto di Ilay Blasi e Francesco Totti all'inizio della loro relazione, dove appaiono giovanissimi e innamorati, in riva al mare, mentre indossano una felpa e una maglia della Roma scrivendo: "Non li supererò mai". La secondogenita della coppia, però, non ha mai commentato in altro modo la scelta dei genitori, dimostrando di sostenerli in silenzio, nonostante la sofferenza nel vedere che una parte importante della sua vita stesse cambiando.