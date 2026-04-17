Belén Rodriguez da Pio e Amedeo ribadisce che Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono un argomento tabù

Belén Rodriguez, incalzata da Pio e Amedeo, si è ritrovata a dover parlare ancora del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In passato aveva smentito il gossip e poi lo aveva confermato.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto un flirt? Sono passati sei anni da quando il gossip travolse i due conduttori e continuano ad alternarsi versioni discordanti, tra conferme e smentite. In queste ore, Belén Rodriguez – che un tempo aveva confermato il tradimento da parte del conduttore di Affari tuoi – incalzata da Pio e Amedeo ha preferito non dare una risposta chiara sulla vicenda.

La nuova versione di Belén Rodriguez

Pio e Amedeo hanno chiesto a Belén Rodriguez: "Come hai scoperto il tradimento di Stefano De Martino? Il fatto di Alessia Marcuzzi". La conduttrice ha sorriso. Ma i due comici ci hanno voluto vedere chiaro e le hanno chiesto se quel gossip fosse vero o falso. Belén ha preferito tergiversare: "Non lo so, dovreste chiederlo a lui". Poi ha aggiunto: "Le mie cose le ho risolte in modo personale". Parole che non suonano di certo come una secca smentita, ma che dimostrano per l'ennesima volta che il tema del presunto tradimento di De Martino con Marcuzzi resta un tabù. Una questione su cui non sbilanciarsi, di cui parlare a mezza bocca. Una decisione legittima anche nel rispetto delle persone coinvolte. Probabilmente, però, la vicenda andava gestita così sin dal principio. Ad alimentare il pettegolezzo, infatti, fu proprio la conferma di Belén che ebbe molto più peso mediatico rispetto alla smentita di Alessia Marcuzzi.

Il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tra conferme e smentite

Il gossip sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è scoppiato nel 2020, lanciato da Dagospia e poi da Alessandro Rosica. Il conduttore di Affari tuoi intervenne sui social smentendo la notizia e invitò i media a prestare attenzione quando diffondono notizie che toccano famiglie con dei bambini. In quell'occasione affermò anche di essere legato da una grande amicizia a Paolo Calabresi Marconi, che all'epoca era sposato con Marcuzzi.

Poi, però, arrivò la ricostruzione del settimanale Oggi che sostenne che Belén avesse letto i messaggi che i due conduttori si scambiavano perché il figlio aveva tra le mani l'ipad del padre. Rodriguez, allora, pubblicò una smentita sui suoi profili social. Disse di avere un rapporto di stima con la collega e negò di avere mai letto messaggi intercorsi tra Marcuzzi e il suo ex marito: "Trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le caz**te che ho letto in questi giorni". Dal canto suo, Alessia Marcuzzi – in un'intervista rilasciata a Repubblica – dichiarò che il suo entourage le aveva vietato di rispondere, ma che quel gossip l'aveva ferita.

Fine della storia? Affatto. La stessa Belén che aveva etichettato tutta la vicenda come un cumulo di sciocchezze, cambiò versione. A un utente che le chiese sui social di dire se la storia tra Stefano e Alessia fosse vera, replicò con un inequivocabile "Confermo". Non solo, ringraziò anche chi l'aveva messa in guardia sulla loro presunta eccessiva vicinanza. Ovviamente questa è la versione della conduttrice argentina e non rappresenta una conferma assoluta. Non è dato sapere, infatti, se le parole di Rodriguez siano fondate su prove certe o solo su un dubbio dettato dalla gelosia e dai precedenti tradimenti che sostiene di avere subito da parte di De Martino.