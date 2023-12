Belen Rodriguez riaccende il gossip sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “Confermo” Belén Rodriguez, con un commento pubblicato su Instagram, ha riacceso il gossip sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Torna così in auge un’indiscrezione risalente al 2020 e che all’epoca fu smentita dai diretti interessati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belén Rodriguez è stanca di essere dipinta come la donna che non è. Da anni subisce commenti ingiusti e intrisi di cattiveria, che l'additano come l'unica responsabile della fine delle sue relazioni. Già nell'intervista rilasciata nello studio di Domenica In di Mara Venier, la showgirl argentina aveva raccontato di essersi vista costretta al ricovero in una clinica, dopo la depressione sviluppata a seguito dei presunti tradimenti di Stefano De Martino. Poi, la guerra social con Antonino Spinalbese, dopo che l'ex concorrente del Grande Fratello aveva lasciato intendere che Belén gli impedisse di vedere la figlia Luna Marì regolarmente. E ora il commento che rischia di diventare un caso.

Belén Rodriguez e il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Quando si tratta di gossip, gli italiani hanno la memoria lunga. Così, approfittando di questo momento di straordinaria loquacità di Belén Rodriguez, in cui la showgirl ha deciso di difendersi con le unghie e con i denti rispondendo ai commenti di fan e detrattori, c'è chi ha pensato bene di riesumare un'indiscrezione che la riguarda. Una utente ha scritto:

Belen continua a dire la tua e zittire tutti! Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci cosi stron**tta. P.S: poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Alessia Marcuzzi era vera. Confido in te, baci e buone vacanze.

Contro tutte le aspettative, Belén Rodriguez ha intercettato il commento e ha risposto lapidaria: "Confermo".

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, tra indiscrezioni e smentite

Nel 2020 era stato il sito Dagospia a lanciare l'indiscrezione della presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino – Belén e la crisi Marcuzzi – Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi". Il gossip, tuttavia, era stato prontamente smentito. Il primo a esporsi era stato Stefano De Martino:

Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho o ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere.

Poi, anche Alessia Marcuzzi si era espressa a riguardo, pubblicando la foto di un tritacarne e del libro di Woody Allen dal titolo "A proposito di niente". Infine, era intervenuta la stessa Belén Rodriguez smentendo seccamente il tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi con un post nelle storie di Instagram:

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni.

Dunque, a meno che non abbia mentito in passato, quella parola: "Confermo", pubblicata in queste ore nei commenti su Instagram, potrebbe avere altri significati per la showgirl.