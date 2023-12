Belen Rodriguez ancora contro Spinalbese: “Non ha preso Luna Marì a Natale, vuole solo visibilità” Belen Rodriguez rivela un nuovo dettaglio riguardo il Natale della figlia Luna Marì con il padre, Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, stando alle parole della showgirl, non sarebbe andato a prenderla volontariamente: “Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belen Rodriguez dall'Argentina continua a lanciare accuse infuocate al suo ex Antonino Spinalbese. Lo scontro tra loro è partito lo scorso 26 dicembre quando l'hair stylist ha condiviso una foto-frecciata indirizzata alla showgirl: "My Christmas, auguri a tutti i papà" aveva scritto a corredo di una foto con il suo cane in braccio lamentando il fatto di non aver trascorso le vacanze di Natale con la figlia, Luna Marì. Antonino Spinalbese ha accusato inoltre la sua ex di aver portato con sé la bimba in viaggio, senza il suo consenso. La Rodriguez, però, ha deciso di non nascondere la sua verità sulla vicenda: "Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto".

Le parole di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sarebbe pronta a portare lo scontro con l'ex Antonino Spinalbese in tribunale. Secondo la showgirl argentina non è vero che avrebbe vietato all'ex la possibilità di vedere la figlia. In un nuovo commento social rilasciato poche ore fa ha spiegato che sarebbe stato lui a rifiutarsi di venire a prendere la figlia per trascorrere il Natale insieme: "Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare".

Lo scontro social scoppiato a Natale

Lo scontro social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è scoppiato due giorni fa, nel giorno di Santo Stefano. All'indomani di Natale la showgirl argentina ha voluto rompere il silenzio per evitare equivoci sul suo conto e sulla presenza di Antonino Spinalbese nella vita della figlia. "Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai, non ho più problemi a farlo" ha scritto, prima di scatenarsi a suon di commenti e minacce. Colpito dalle accuse, Spinalbese ha replicato con un post su Instagram nel quale ha scritto:

Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.

