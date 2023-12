Cosa è successo tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese: dal litigio social alle minacce legali Nel giorno di Santo Stefano, si è consumato uno scontro social tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, per la prima volta pubblicamente uno contro l’altro. “Ci penserà l’avvocato”, è stata la conclusione della showgirl argentina, che ha invitato l’ex compagno ad “andare a lavorare”. Ecco, passaggio dopo passaggio, cos’è accaduto tra i due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nel giorno di Santo Stefano, a monopolizzare l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa è stato lo scontro social tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, che sembravano avere mantenuto un rapporto civile per il bene della figlia Luna Marì, si sono affrontati in pubblico per la prima volta senza esclusione di colpi, accusandosi sul piano della genitorialità. Antonino Spinalbese ha lasciato intendere che Belén Rodriguez non gli abbia consentito di stare con la figlia Luna durante le festività natalizie, Belén ha replicato accusandolo a sua volta di essere un bugiardo e di avere sfruttato la sua immagine per trafrne personale vantaggio. Nessuna pace tra i due che, dopo il botta e risposta, hanno lasciato intendere discuteranno la questione nell’aula di un tribunale.

La provocazione di Antonino Spinalbese a Natale

Ma com’è possibile che Belén e Antonino, apparentemente sereni l’uno nei confronti dell’altra nonostante la fine della loro storia, siano arrivati a scontrarsi pubblicamente? Il primo a lasciare una provocazione social era stato Spinalbese che, il 24 dicembre, aveva pubblicato una foto di auguri, lasciando intendere di non avere potuto trascorrere il Natale con la figlia. “My Christmas”, aveva scritto l’ex coiffeur pubblicando una foto che lo vedeva tenere il suo cane tra le braccia, “Auguri a tutti i papà”. Quello scatto era rimasto tra le sue Instagram stories per quqlxche ora prima di essere rimosso. Diversi sono però gli screen rimasti in rete.

La prima story di Antonino, poi rimossa

La replica di Belén, a Spinalbese: “Al GF grazie a me, vai a lavorare”

Il 26 dicembre, di ritorno dal Natale trascorso in Franciacorta con il compagno Elio Lorenzoni e la piccola Luna, la showgirl ha pubblicato la prima di una serie di pesanti Instagram stories indirizzate all’ex compagno. “Ho letto articoli equivoci e diffamatori sul mio conto e su mia figlia, riguardanti il Natale. Ho visto post e stories creati ad hoc per cercare di passare da vittima e mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini. Non ho mai vietato niente e lo sai bene”, aveva inizialmente ammonito Rodriguez, "Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia”. Quindi, pochi istanti dopo, Belén aveva proseguito rivolgendosi direttamente ad Antonino: “Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme. Perché se ci si fa spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti perché ho perso la pazienza. Ci vediamo in tribunale. Basta fumo, vai a lavorare”. Parole durissime cui Rodrigurez aveva fatto seguire una serie di commenti postati sui social, indirizzati sempre all’ex compagno. “Sa mentire meglio di quanto non crediate”, aveva scritto in un’occasione. In un’altra, lo aveva accusato apertamente di avere approfittato della sua popolarità per trarne vantaggio: “È successo che quando le persone non hanno un’occupazione, rompono le palle a quelle che ce l’hanno per trarne un vantaggio. Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta”.

Antonino Spinalbese si difende; la story e i commenti su Instagram

Colpito dalle accuse di Belén, Antonino ha pubblicato una lunga Instagram story con la quale ha reso noto il suo punto di vista: “Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio”, aveva scritto l’ex concorrente del GF, per poi evidenziare quelle che ritiene siano le differenze tra il modo suo e quello di Belén di essere genitore: “Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio”. Poco dopo, con la piccola Luna Marì già in viaggio per l’Argentina insieme alla madre, Antonino è tornato sui social per scusarsi: “Mi vergono molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone ‘adulte’ non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi”.