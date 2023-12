Belén Rodriguez, dove ha trascorso il Natale con la figlia Luna Marì e il compagno La showgirl argentina ha scelto di passare le festività in completo relax, immersa nel verde delle colline in Franciacorta. Dove si trova e quanto costa il resort di lusso che l’ha ospitata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra, Elio Lorenzoni, Belén Rodriguez e Luna Marì

Continuano le feste in famiglia per Belén Rodriguez. La showgirl ha trascorso la vigilia di Natale assiema al nuovo compagno Elio Lorenzoni (con cui si parla di un possibile matrimonio) e la figlia Luna Marì, nata dalla precedente relazione della trentanovenne argentina con Antonio Spinalbanese. Belen Rodriguez e la piccola si sono sono mostrate al pubblico vestite coordinate, entrambe con un look total white. Dopo un periodo difficile, di cui la presentatrice ha parlato nel salotto di Mara Venier, sembra che ora sia arrivata un po' di serenità per Rodriguez, che ha deciso di rilassarci in un luogo da sogno in Franciacorta.

Belén Rodriguez

Dove ha passato il Natale Belen Rodriguez

La conduttrice argentina ha scelto di trascorrere le festività natalizie lontano dai riflettori, in un resort di lusso nella provincia di Brescia. Situato nella zona del Franciacorta, L'Albereta Relais & Châteaux è una meta turistica molto ambita dai vip, anche Chiara Ferragni l'anno scorso ha scelto la villa per trascorrere una fine settimana assieme alla famiglia, inserito nelle suggestive colline vicino al Lago d'Iseo, è la meta perfetta per dedicarsi del tempo a contatto con la natura all'insegna del relax. Il relais, inoltre, offre per le festività natalizie offerte su misura, che comprendono un lussuoso pranzo di Natale.

Belén Rodriguez e la figlia Luna Marì

L’Albereta Relais & Châteaux come è fatto e quanto costa

L'hotel di lusso nella campagne bresciane è un'antica dimora neorinascimentale costruita sulla collina Bellavista verso la fine dell'Ottocento e adibita a casa privata dell'avvocato Giovanni Cavalleri e di sua moglie Anna. La tenuta è stata acquistata dalla famiglia Moretti che ne ha fatto un relais di lusso con nove suite, una spa, una piscina e un ristorante stellato. Una destinazione esclusiva che attira clientela da tutta Europa il cui prezzo delle stanze va da un minimo di 974 euro, a un massimo di 1212 euro per notte.

