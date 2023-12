Belén Rodriguez coi collant bianchi a Natale: candido look matchy matchy con Luna Marì Look all’insegna del bianco per Belén Rodriguez, che ha trascorso la Vigilia di Natale con la piccola Luna Marì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Volge al termine, per Belén Rodriguez, un anno certamente difficile, che l'ha messa a dura prova. Ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato del suo periodo di depressione, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Oggi è serena e ha accanto un nuovo compagno, con cui ha ritrovato il sorriso (e con cui si parla forse di matrimonio). Trascorrerà queste feste con lui, mentre la sorella Cecilia Rodriguez è volata in Argentina con Ignazio Moser. La sera della Vigilia assieme alla showgirl c'era anche la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Belén e Luna Marì coordinate a Natale

Belén Rodriguez ha trascorso la sera della Vigilia presso L'Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta, sul lago d'Iseo. Si tratta di un'antica villa padronale trasformata in resort di lusso, spesso frequentata dai vip. Chiara Ferragni ci ha trascorso un weekend con la famiglia l'anno scorso.

Belén si è rifugiata lì alla ricerca di un'atmosfera calda e piacevole di festa, dove divertirsi assieme a sua figlia. Le due hanno sfoggiato un candido look coordinato. Solitamente la sera della Vigilia si punta sul rosso o sul tema sparkling: la showgirl argentina, invece, ha scelto il bianco, un outfit total white glamour ed elegante.

Belén ha indossato un top con ampia scollatura a V abbinato a blazer e minigonna. Ha completato il look con un paio di décolleté col tacco argentate e con qualcosa di insolito. I collant bianchi o si amano o si odiano! Sono sicuramente una scelta originale, soprattutto in queste occasioni dove solitamente si opta per qualcosa di scintillante.

Belén Rodriguez, invece, ha scelto le vesti da regina delle nevi e non ha resistito al trend del matchy matchy. Così come Diletta Leotta ha coordinato il look con la piccola Aria, all'insegna del rosso, lei ha fatto lo stesso con la sua secondogenita. Abitino candido di pizzo per Luna Marì, adorabile in versione mini Belén.