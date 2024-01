Cosa chiedono gli italiani al 2024: la metà vuole del tempo per stare con le persone care Dopo tante restrizioni e rinunce, un italiano su due nel 2024 ha intenzione di dedicare più tempo alle persone che ama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nemmeno il tempo di liberarsi dall'ansia del fatidico gruppo Whatsapp "Cosa fare a Capodanno", che è subito tempo della lista dei buoni propositi. Tradizione vuole che con l'inizio dell'anno nuovo si faccia un elenco dei progetti da portare a termine, degli obiettivi da raggiungere, piccoli o grandi che siano. Benché sia radicata, questa abitudine non è esattamente sana. Soprattutto al giorno d'oggi, in cui abbiamo vite estremamente social, il confronto può diventare deleterio: ci sembra di non essere mai abbastanza rispetto al prossimo, di non stare mai abbastanza al passo, di non fare tanto quanto gli altri. Non abbiamo affatto bisogno di tutto questo stress, questa ansia da prestazione, questa frustrazione, che ci arriva dal dover fare qualcosa a tutti i costi, anche se non ne abbiamo alcuna voglia e, forse, per noi non è neppure così importante. Ecco perché bisognerebbe accostarsi a questa fatidica lista rimanendo benevoli con se stessi, cercando di fare le cose in modo graduale, di dedicare le proprie energie a cause che realmente ci stanno a cuore, a ciò che può davvero renderci felici: felici dentro, non felici agli occhi degli altri. Cosa hanno inserito nella lista dei buoni propositi per il 2024 gli italiani? Un indizio dei loro più profondi desideri arriva da un'indagine condotta da SWG.

I desideri degli italiani per il 2024

SWG è un osservatorio che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei trend. In vista dell'inizio dell'anno nuovo, ha sottoposto un sondaggio a un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni, facendo domane inerenti il passaggio dal 2023 al 2024. È emerso che gli italiani dopo tanti sentimenti negativi provati, stanno approcciando all'anno nuovo con molta speranza (54%) seguita da incertezza, fiducia, gioia, vulnerabilità, rassegnazione. Ma a proposito delle aspettative su questi nuovi 12 mesi: a cosa vorrebbe dedicare più tempo o più energie gli italiani? Nell'ordine:

stare con le persone a cui voglio bene 50%

vedere posti nuovi 39%

riposare, rilassarmi 32%

seguire i miei progetti e le mie aspirazioni 30%

cura di me e del mio aspetto 24%

divertirmi 23%

leggere, ascoltare musica, guardare film, telefilm e spettacoli televisivi 21%

studiare, aggiornarmi 18%

guadagnare denaro 18%

informarmi 16%

Un italiano su due nel 2024 ha intenzione di poter stare più tempo con le persone che ama.

Il tempo è il bene più prezioso

In un mondo così veloce e frenetico, ciò che purtroppo tanti sacrificano è proprio il tempo da dedicare agli amici, ai parenti, alle persone care, a coloro che possono arricchirci. Presi come siamo dal lavoro e dalle incombenze quotidiane, si sono ridotte drasticamente le opportunità di incontro e si è perso il gusto del piacevole tempo da trascorrere in buona compagnia: viene quasi visto come tempo sottratto alla produttività, una distrazione inutile. Che si tratti di un aperitivo dopo il lavoro, di una corsetta nel parco al mattino, di una semplice passeggiata o una cenetta: riscoprire questi piccoli momenti di felicità con chi amiamo sembra essere tornato essenziale, dopo tante restrizioni e tante preoccupazioni.

L'interazione e la relazione restano fondamentali, quelle social non bastano, benché sembra abbiano del tutto preso il sopravvento: trascorriamo online una buona fetta del nostro tempo libero, assuefatti dai social, caduti nella trappola di relazioni del tutto effimere e fittizie. Il 2024 potrebbe essere invece un anno di riscoperta e di rinascita, dal punto di vista della socialità: stavolta quella vera.