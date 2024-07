I 90 anni di Giorgio Armani: nelle sue creazioni l’eleganza discreta e la bellezza dell’armonia

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Giorgio Armani, Paris Fashion Week giugno 2024

Novant'anni oggi, di cui cinquanta passati a creare bellezza: Giorgio Armani è l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, il nome che riempie di orgoglio e che tiene alto il nome dell'Alta Moda italiana. Nato a Piacenza nel 1934, re Giorgio Armani fondò nel 1975 (assieme al defunto socio Sergio Galeotti) l'azienda che lo ha portato al successo. Le sue creazioni note per l'eleganza senza tempo, lo hanno reso un'icona incontrastata. Oggi, a distanza di cinque decenni, continua ad amare il suo lavoro esattamente come il primo giorno.

Giorgio Armani Prive, Haute Couture Fall/Winter 2024-25

Giorgio Armani compie 90 anni

Lo stilista, pieno di idee e voglia di fare, inarrestabile e appassionato, anche il giorno del suo compleanno lo trascorrerà lavorando, perché ci sono molti progetti in ballo. Nemmeno il tempo di portare in passerella la collezione Armani Privé, svelata a Parigi alla fine di giugno, che è già tempo di pensare al grande evento che lo porterà a New York in autunno, dopo 11 anni di assenza. In occasione di questi 90 anni, infatti, Giorgio Armani si farà un regalo enorme.

Giorgio Armani Spring 2024

A ottobre lo stilista volerà negli States per celebrare l'apertura del nuovo edificio della sua azienda in Madison Avenue, un enorme complesso con unità residenziali, un Armani Ristorante e le nuove boutique Giorgio Armani e Armani Casa. Insieme all'inaugurazione è prevista anche la sfilata della collezione Primavera 2025 del marchio omonimo, che porterà a New York tutti gli amici di lunga data della Maison e del suo fondatore. Dopo lo show newyorkese (previsto per il 17 ottobre), lo stilista tornerà a sfilare a Milano a febbraio, come di consueto.

Giorgio Armani

Nella sua autobiografia, Giorgio Armani ha scritto, chiarendo la filosofia che ha sempre applicato nel suo lavoro:

A questo punto della mia vita e della mia carriera, è anche un modo per lasciare un’eredità personale e un metodo su cui il Gruppo Armani potrà basarsi in futuro, quando non ci sarò più. La cura del pianeta, delle persone e della comunità sono i capisaldi di questo modo di pensare. Senza clamori, senza sensazionalismi. Facendo, e niente di più, con la lucidità e il pragmatismo che mi hanno sempre contraddistinto. Il mondo è pieno di parole, ma sono le azioni, i fatti, a parlare.

E a parlare, per Giorgio Armani, sono le onorificenze, i titoli accademici, i premi, i riconoscimenti, gli attestati di stima da ogni parte del mondo; ci sono le collaborazioni col mondo del cinema, le star che da anni si affidano alle sue creazioni (da Nicole Kidman a Penelope Cruz); ci sono i progetti sempre nuovi come la linea Profumi, la collezione Armani Casa. I 90 anni dello stilista, sono i 90 anni di un uomo che ha messo l'arte e la bellezza al centro della sua vita, portando la sua visione nel mondo, rendendolo un po' più elegante.