Giorgio Armani festeggia 91 anni lavorando agli eventi di settembre: “Sono un leone impegnato”

Giorgio Armani

L'11 luglio Giorgio Armani ha compiuto 91 anni, festeggiati circondato dall'affetto di amici, parenti, fan di vecchia data, collaboratori, estimatori della Maison. In tanti gli hanno rivolto un pensiero, gli hanno mandato un regalo, fiori soprattutto, che in poche ore hanno invaso l'abitazione dello stilista. Tutte queste testimonianze d'affetto lo hanno riempito di gratitudine, la stessa che ha provato il mese scorso, quando a causa di un problema di salute non ha potuto essere presente alla sua sfilata Haute Couture Fall/Winter 2025-2026. Lo stilista è stato inondato anche in quel caso di messaggi di auguri e di pronta guarigione, a conferma di quanto sia amato e stimato. Re Giorgio è instancabile e pieno di idee. Intervistato dal Corriere della Sera in occasione dei 91 anni si è definito "un leone impegnato".

I 91 anni di Re Giorgio

In via Borgonuovo sono giunti bouquet di fiori da parte di Sophia Loren, Tom Cruise, Valentino Garavani e molti altri ancora, che hanno voluto esserci del grande giorno dei 91 anni di Re Giorgio. Fiori, ma non solo: innumerevoli anche i bigliettini spediti all'indirizzo dello stilista. Per ringraziare tutti, infatti, ha acquistato un'intera pagina sui principali quotidiani nazionali e internazionali, dove ha pubblicato una lettera firmata di suo pugno e tradotta in tutte le lingue. Nella lettera dà appuntamento a tutti a settembre, quando presenterà le nuove collezioni.

Giorgio Armani in passerella durante la sfilata "One Night Only Dubai" il 26 ottobre 2021

Ovviamente è già al lavoro per i prossimi show, insieme al suo fidato braccio destro Leo Dell'Orco, unico a salire in passerella per i saluti finali il mese scorso, quando lui era invece in convalescenza. È stata la prima assenza in 50 anni di carriera. "Sono più che soddisfatto del lavoro che ha portato avanti con tutto il team: sia nelle collezioni di Milano che nel Privé a Parigi" ha detto al Corriere. In quel caso, anche se a distanza, non si era certo sottratto alle sue responsabilità, supervisionando tutto da casa e curando ogni dettaglio. "Ho scoperto di essere un influencer senza essere sui social" ha detto.

Giorgio Armani Haute Couture Fall/Winter 2025–2026

In programma per lui ci sono le sfilate di settembre, quando tornerà in passerella durante la Milano Fashion Week, Ma non è tutto. Ci sono anche i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione della Giorgio Armani S.p.A. La Maison è nata nel 1975 e a settembre è in progetto una grande festa per questo cinquantenario: un arco di tempo fatto di successi mondiali, sfide vinte, soddisfazioni, attestati di stima, ma anche decisioni difficili e momenti di dolore. "Voglio che sia un momento speciale, ora più che mai" ha detto. Lo stilista si prenderà una piccola pausa estiva: sarà in vacanza tra la Costa Azzurra, Saint Tropez e Forte dei Marmi. "Se mi sento un leone in gabbia? Veramente mi sento un leone impegnato" ha ammesso al Corriere.