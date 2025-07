Giorgio Armani compie 91 anni e annuncia il ritorno in scena: “Ci rivediamo a settembre”

Giorgio Armani compie oggi 91 anni e scrive al pubblico per dare notizie sul suo stato di salute e sul suo ritorno in scena, probabilmente per la Settimana della Moda donna.

Giorgio Armani in passerella nel giugno 2024 durante la sfilata Haute Couture di Parigi

Oggi 11 luglio, Giorgio Armani compie 91 anni. Lo stilista avrebbe potuto celebrato il compleanno Parigi, poco dopo lo show Couture della collezione Autunno/Inverno 25-26 di Giorgio Armani Privé, che ha sfilato nel primo giorno della Settimana dell'Alta Moda. Anche in quest'occasione purtroppo Giorgio Armani non ha potuto partecipare all'evento a causa di una convalescenza dovuta a un ricovero in ospedale, che non gli ha permesso di volare a Parigi. Ora, nel giorno del 91esimo compleanno, lo stilista ha acquistato alcune pagine su diversi giornali cartacei per dare sue notizie, salutare colleghi, familiari, amici e informare il pubblico sul suo stato di salute e sul suo ritorno in scena. Nella lettera aperta si legge: "In queste ultime settimane ho sentito forte l'abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l'affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali".

Giorgio Armani saluta il pubblico dopo la sfilata S/S 2025 tenutasi a New York il 17 ottobre 2024

Erano passate tre settimana dall'ultimo annuncio ufficiale: lo scorso giugno Giorgio Armani aveva fatto sapere con un comunicato che non avrebbe partecipato alla sfilata di Emporio Armani durante la fashion week maschile Primavera/Estate 2026. Data la costante presenza di Giorgio Armani, che negli anni non è mai mancato a una sfilata, l'annuncio aveva creato grande scalpore e destato preoccupazione per il suo stato di salute. Da Milano a Parigi, fino agli eventi organizzati in giro per il mondo per presentare capsule collection e special edition, Re Giorgio ha sempre chiuso i suoi show, salendo in passerella per il saluto di rito e soprattutto per scattare l'ormai tradizionale foto insieme a tutte le modelle e i modelli dello show.

Lo stilista al fashion show di Emporio Armani Spring/Summer 2025 tenutosi a giugno 2024, al suo fianco Leo Dell’Orco e Silvana Armani

Nelle sfilata maschile di Emporio Armani e Giorgio Armani, durante Milano Moda Uomo di giugno, in passerella era apparso solo Leo Dell'Orco, braccio destro di Armani e responsabile dell'ufficio stile a cui fanno capo le collezioni maschili del marchio, figura discreta, rimasta nell'ombra per lungo tempo, fino all'ultima sfilata maschile dove è apparso da solo dopo lo show per raccogliere gli applausi del pubblico. In realtà già da diverse stagioni Dell'Orco appare insieme a Giorgio Armani in chiusura di show, gesto che rivela la scelta di voler dare rilevanza pubblica a colui che da tanti è considerato l'erede di Armani.

Leggi anche Come sta Giorgio Armani: assente per la prima volta a una sfilata perché in convalescenza

Quando tornerà in pubblico Giorgio Armani

Nella nota pubblicata da Giorgio Armani nel giorno del compleanno, oltre a ringraziare il pubblico per l'affetto e la vicinanza dimostrata, annuncio il suo ritorno in scena a settembre. "Oggi – scrive Re Giorgio nella lettera aperta – nel giorno del mio novantunesimo compleanno, desidero ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato". Lo stilista prosegue: "Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta. Grazie di cuore, ci rivediamo a settembre". Quel "ci rivediamo a settembre" fa dunque sperare che Armani tornerà in passerella durante la Fashion Week di Milano dedicate alle collezioni donne, dove sfilerà con le linee Emporio Armani e Giorgio Armani.