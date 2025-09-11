Dopo la morte di Giorgio Armani l’azienda non si ferma: la sfilata a Milano ci sarà

Giorgio Armani Privé Primavera/Estate 2023

Giorgio Armani ha lavorato fino agli ultimi giorni di vita: instancabile e appassionato fino alla fine. Lo stilista, che si è spento a 91 anni lo scorso 4 settembre, sapeva di avere davanti a sé un evento importante, a cui teneva molto: purtroppo non ci sarà, per lo meno fisicamente. Si tratta di una sfilata, che si terrà comunque anche senza di lui e di certo si respirerà tutto il suo spirito artistico.

Armani in passerella alla Milano Fashion Week

Con la morte del grande stilista si apre ovviamente un nuovo capitolo per la Maison. Giorgio Armani aveva già individuato i suoi eredi e aveva lasciato istruzioni molto precise, sul futuro dell'azienda in sua assenza. Era un uomo molto legato al valore della famiglia, della continuità: difatti avranno un ruolo importante il suo storico braccio destro Leo Dell'Orco e le sue amate nipoti Roberta e Silvana. Quest'ultima è l'erede, da un punto di vista stilistico, di Re Giorgio, colei a cui ha affidato il reparto Donna. Il testamento, che verrà aperto a giorni, chiarirà ulteriormente anche i dettagli che riguardano il patrimonio. Lo stilista era tra gli uomini più ricchi d'Italia e oltre alle quote della Giorgio Armani Spa, possedeva molti altri beni che andranno ora divisi tra le persone a lui più care e vicine.

Giorgio Armani Privé Primavera/Estate 2025

Oltre al futuro dell'azienda a lungo termine, c'è una domanda che riguarda l'immediato: la Maison sarà presente alla Milano Fashion Week? Re Giorgio prima della morte stava lavorando proprio a questo evento: la presentazione della collezione Primavera/Estate 2026. Non ci sarà fisicamente, ma sicuramente si percepirà la sua presenza e la sua anima in ogni capo in passerella. Lo show, infatti, ci sarà. Lo ha chiarito con una nota l'azienda stessa, che ha confermato "il regolare svolgimento delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani".

Emporio Armani Primavera/Estate 2025

L'ultima collezione di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week (dal 23 al 29 settembre) le Case di moda porteranno in passerella le loro nuove collezioni per la Primavera/Estate 2026. Per Armani, si tratta delle ultime linee disegnate dallo stilista, a cui ha lavorato fino agli ultimi giorni di vita. Così come è stata confermato il regolare svolgimento degli show, l'azienda ha rassicurato anche circa l'apertura al pubblico di una mostra dedicata allo stilista, prevista per mercoledì 24 settembre presso la Pinacoteca di Brera: tutto confermato. Nella nota si legge che andare avanti col programma è un modo proprio per tutelare i valori che hanno sempre caratterizzato il lavoro dello stilista: impegno, dedizione, attenzione ai dettagli, valori che ha trasmesso ai suoi collaboratori ed eredi.