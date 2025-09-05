Chi sono la sorella e le nipoti di Giorgio Armani: il ruolo di Rosanna, Silvana e Roberta in azienda

Silvana e Roberta sono le nipoti di Giorgio Armani, figlie del fratello. In azienda hanno sempre avuto un ruolo di spicco, come la sorella Rosanna.

da sinistra: Silvana, Giorgio e Roberta Armani

Il mondo della moda e dello spettacolo oggi piange Giorgio Armani, figura chiave nel fashion system di livello internazionale. Lo stilista si è spento all'età di 91 anni e i funerali si terranno lunedì 8 settembre. Ha lavorato in modo appassionato e instancabilmente fino alla fine: era alle prese con la preparazione della prossima sfilata e di una mostra celebrativa per i 50 anni della sua azienda. Con la sua scomparsa, quale futuro si prospetta per il brand? Come verrà diviso il patrimonio tra gli eredi? Andrà alla sorella Rosanna e ai nipoti Silvana, Roberta, Andrea. Impossibile non menzionare il suo braccio destro e compagno Leo Dell'Orco. I suoi familiari hanno avuto un ruolo importante fino a oggi in azienda e sicuramente lo manterranno in nome della continuità, un valore al designer particolarmente caro.

Chi è Silvana Armani, l'erede stilistica del re della moda

Silvana Armani è la figlia del fratello dello stilista, considerata a tutti gli effetti la sua erede dal punto di vista stilistico. È colei che gli è stata più vicina, che ne ha maggiormente seguito le orme nel mondo della moda, che ne ha recepito gli insegnamenti preziosi. Difatti, sicuramente toccherà a lei portare avanti i valori del marchio, la sua visione. Dopo gli esordi come modella per Krizia e Walter Albini è entrata in azienda, dove ha sempre lavorato con dedizione e abnegazione, rimanendo sempre in disparte e lontano dal clamore, rilasciando anche pochissime interviste. Intervistata dal Corriere della Sera, qualche anno fa, aveva detto: "Sono sempre stata felice di stare nell’ombra. Al contrario di mia sorella Roberta che è sempre stata in prima linea". La sua prima collezione è stata quella di costumi da bagno, la prima affidatale dallo zio, passando poi a occuparsi dell'ufficio stile Donna.

Silvana Armani con Giorgio Armani e Leo Dell’Orco, 2021

Chi è Roberta Armani, Head of Entertainment & Vip Relations in azienda

Roberta Armani è la sorella di Silvana Armani. Il suo ruolo in azienda è quello di Head of Entertainment & Vip Relations, dunque una mansione importante per la visibilità del marchio soprattutto a livello globale. È colei che si occupa di curare i rapporti tra la Casa di moda e le personalità di spicco, le celebrities che decidono di affidarsi alle creazioni del brand. Sfoggiandole in pubblico, in qualche modo fanno da testimonial. In questi decenni, ovviamente, le star che hanno puntato su Giorgio Armani sono tantissime: abbiamo visto gli abiti di re Giorgio sui più prestigiosi red carpet, alle serata di gala più importanti.

Roberta Armani, 2023

Chi è Rosanna Armani, la sorella dello stilista

Rosanna Armani è la sorella dello stilista, madre di Andrea Camerana, il terzo nipote. Anche quest'ultimo è tra gli eredi ovviamente ed è anche membro del Cda aziendale, dove è entrato nel 2007. Per un periodo è stato Direttore licenze, poi è passato all'ufficio di presidenza, incarico lasciato nel 2014, rimanendo comunque del Cda. È sposato con la cantante Alexia.

Rosanna Armani, 2025

Per quanto riguarda Rosanna, lei è sempre stata un'appassionata di fotografia, dunque in azienda ha sempre dato un contributo dal punto di vista dello sviluppo dell'immagine del brand (soprattutto per Emporio Armani). Il suo nome figura anche tra i curatori della mostra del 2024 "Aldo Fallai per Giorgio Armani", assieme allo stilista stesso e al fidato Leo Dell'Orco, che hanno collaborato personalmente.