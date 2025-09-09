Chi è Andrea Camerana, nipote erede di Giorgio Armani inserito nel piano di successione e marito di Alexia

Ieri pomeriggio si sono tenuti i funerali di Giorgio Armani, lo stilista simbolo della moda italiana morto lo scorso venerdì che ha lasciato un vuoto immenso nel fashion system. La cerimonia si è tenuta in forma privatissima a Rivalta di Gazzola ed è stata seguita dalla solenne sepoltura nella cappella di famiglia (dove si trovano anche i genitori). Ora si dovrà aspettare l'apertura del testamento per capire come verrà diviso il patrimonio di circa 12 miliardi del designer. Nel frattempo, però, esiste già un preciso piano di successione: chi è Andrea Camerana, nipote di re Giorgio indicato tra gli eredi?

Quale ruolo ha Andrea Camerana nel gruppo Armani

Giorgio Armani non aveva figli, dunque il suo patrimonio verrà diviso tra la sorella Rosanna, il compagno e braccio destro Pantaleo Dell'Orco e i nipoti Silvana, Roberta e Andrea. Quest'ultimo, Andrea Camerana, è nato nel 1970 ed è l'unico figlio di Rosanna Armani, nato dal matrimonio con Carlo Camerana, il pronipote del fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e cugino di Giovanni e Umberto Agnelli.

Nonostante il profondo legame col mondo della moda e con quello dell'industria automobilistica italiana, ha sempre preferito vivere lontano dai riflettori. Fin da giovanissimo ha ricoperto ruoli di rilievo nell'azienda dello zio: è stato direttore licenze, è entrato nel Consiglio di Amministrazione e ha affiancato Giorgio nell'ufficio di presidenza fino al 2014. Oggi fa ancora parte del CdA del gruppo Armani.

Il matrimonio di Andrea Camerana e Alexia

Cosa dire, invece, della vita privata di Andrea Camerana? L'unica volta che si è parlato di lui è stato in occasione del suo matrimonio: nel 2005 ha sposato la cantante Alexia (alias Alessia Aquilani) al castello di Rivalta. I due si sono incontrati nel 2002 a una cena di Emporio Armani: all'epoca lei partecipava al Festival di Sanremo e, tra tour e impegni professionali, ha dovuto rimandare a lungo la conoscenza.

Una volta superato il periodo difficile, però, ha rincontrato l'imprenditore e da allora non lo ha più lasciato, anzi, è diventata sua moglie e da lui ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Margherita, le uniche pronipoti di Giorgio Armani. Anche dopo l'apertura del testamento dello stilista Andrea Camerana rimarrà una figura chiave dell'azienda?