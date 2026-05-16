Arisa, look di pelle a Radio Italia Live: ma il dettaglio più trendy è il tacco “spezzato”

Arisa

Radio Italia Live è un appuntamento fisso della programmazione di eventi milanese. Il tradizionale concerto all'aperto è una grande occasione per godere di uno spettacolo musicale che raccoglie tutti gli artisti del momento. Quest'anno sono saliti sul palco allestito in piazza Duomo: Tommaso Paradiso, Emma, Giorgia, Sayf e tanti altri, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Presente anche Arisa: era la sua prima volta all'evento.

La cantante ultimamente è al centro di un certo "chiacchiericcio" inerente la sua trasformazione fisica. Più che rilasciare dichiarazioni in merito, lei ha lasciato che fosse la sua musica a parlare, esibendosi per il suo pubblico a Milano e riportando il focus sulla voce. La performance ha incluso solo alcuni dei suoi più grandi successi: "La notte", "Rugiada" (eseguito per la prima volta dal vivo) e ovviamente "Magica Favola". È la canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo, che le è valsa il quarto posto.

Messi da parte gli elegantissimi look sfoggiati all'Ariston, sul palco milanese ha optato per qualcosa di più rock. La cantante ha scelto un look total leather. Vestirsi di pelle potrebbe sembrare qualcosa di eccessivo, ma in realtà lo stile adottato da Arisa è una declinazione decisa e trendy, ma senza esagerazione, un outfit molto moderno. Ha optato per un paio di shorts con giacca coordinata, un modello con maniche ampie, avvitato, con scollatura a V.

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Ha dato un tocco ancora più dark aggiungendo un paio di guanti, con degli stivali molto originali. Le calzature, infatti, nascondono un dettaglio. Osservando bene il tacco si può notare la sua particolarità: è una sorta di tacco "spezzato". Quello al concerto di Radio Italia è solo uno dei tanti eventi in programma per la cantante, che tornerà a esibirsi in diverse città d'Italia. Ci sono date in programma da maggio a novembre prossimo divise tra Live Première, Summer tour e Live Tour.

Gli stivali di Arisa

I concerti seguono l'uscita del suo nuovo album "Foto mosse", che segna il ritorno a una dimensione musicale autentica, vera, in cui riesce a esprimersi pienamente, aderendo a ciò che sente davvero. Intervistata da Fanpage.it ha raccontato: "Ho vissuto anni di confusione forte, in cui mi chiedevo se dovessi assomigliare a qualcun altro o se dovessi essere semplicemente io. Mi sono chiesta chi fossi veramente. Questo disco è il frutto di una lunga pausa, di respiri profondi e di un lavoro minuzioso con i miei produttori. Per qualcuno questo sarebbe l’album dell’instabilità. È l'esatto opposto".