Arisa fa il fitting dei vestiti di Sanremo 2026: “Sono nuda, bisogna divertirsi”

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo e l’ansia cresce. I big in gara sono alle prese con gli ultimi preparativi e si servono dei social per documentarli, stando bene attenti a non dare troppi spoiler. Arisa, in particolare, tornerà sul palcoscenico dell’Ariston con il brano Magica Favola e in molti la danno già come favorita. La cosa certa è che, sebbene questa nuova esperienza sanremese si rivelerà ancora una volta super emozionante, la vedrà esibirsi in una nuova versione. Il motivo? Con ogni probabilità rivoluzionerà il suo stile e punterà tutto sulla sensualità.

Arisa con la nuova stylist prima di Sanremo

È ormai da mesi che Arisa si sta preparando al Festival di Sanremo e ora il countdown è arrivato quasi al termine. Cosa ha fatto fino ad ora? Oltre ad aver provato il brano con l’orchestra, ha anche “rinnovato” il suo sorriso con uno smile designer (che le ha impiantato un dente d’argento). Come se non bastasse, ha rivelato un nuovo stile fatto di mini dress, collant colorati e capelli extra long, apparendo radicalmente trasformata rispetto al passato. Nelle ultime ore, inoltre, ha fatto il fitting e a dimostrarlo è stata una foto che si è lasciata scattare in compagnia della nuova stylist Rebecca Baglini. Il dettaglio che non può passare inosservato? Sullo sfondo ci sono manichini, tacchi a spillo e sabot, a prova del fatto che alcuni particolari dei look sono ancora tutti da definire.

Arisa e Rebecca Baglini

Come saranno i look sanremesi di Arisa

In un vocale che circola sui social, inoltre, Arisa ha dato una piccola ma importantissima anticipazione sugli outfit sanremesi. Le sue parole sono state: “Ho fatto il fitting dei vestiti…ragazzi, sono nuda! Eh vabbè dai, tanto si campa una volta, ogni tanto bisogna anche divertirsi, non è che ci si può prendere sempre seriamente”. Insomma, pare proprio che quest'anno al Festival la cantante dirà addio ai tailleur e ai sontuosi abiti da sera che hanno sempre caratterizzato le sue esibizioni all'Ariston: lascerà trionfare la sensualità, mettendo in risalto la silhouette e le curve. In quanti non vedono l'ora di ammirarla in questa inedita versione alla kermesse canora più attesa dell'anno?