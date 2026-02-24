Arisa non è nuda, nella prima serata di Sanremo 2026 con l’abito coperto di gocce

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 è appena cominciato ma sta già attirando le attenzioni di milioni di spettatori. Al di là di Laura Pausini, tornata all'Ariston nei panni di co-conduttrice, i veri protagonisti dell'evento sono i 30 big in gara, che sera dopo sera si sfidano a colpi di acuti e look glamour. Tra loro c'è anche Arisa, ormai una "veterana" della kermesse canora, che quest'anno presenta il brano Magica Favola. Fin dalla sua prima apparizione pubblica, quella in total white sul green carpet, è stato evidente che la cantante abbia rivoluzionato in modo drastico il suo stile ma è stato oggi, durante la prima puntata, che ha rivelato la svolta iper sensuale messa in atto per l'occasione.

Il look di Arisa per la prima serata di Sanremo 2026

Da sempre considerata una delle favorite del Festival con Magica Favola, Arisa sta facendo parlare di sé non solo per il suo talento ma anche per il suo stile. Nei giorni scorsi sui social aveva preannunciato che sarebbe stata "nuda" sul palco dell'Ariston ma alla fine sembra aver cambiato idea. Seguita dalla stylist Rebecca Baglini, ha puntato ancora una volta sul total white con un sinuoso abito a tubino ricoperto di gocce di cristalli firmato Des Phemmes. Si tratta di un modello fasciante con la gonna lunga fino alle caviglie e il bustier con scollo quadrato e le spalline sottili. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo in tinta di Casadei e gli scintillanti gioielli coordinati di Crivelli. Per quanto riguarda i capelli, ha scelto un'acconciatura in stile vecchia Hollywood con delle onde larghe e definite.

Arisa in Des Phemmes

L'evoluzione di stile di Arisa al Festival di Sanremo

La trasformazione di Arisa è super evidente se si confrontano le sue foto sanremesi di ieri e oggi. Ai tempi di Sincerità, tra occhiali grossi, gonne a ruota e guance rosse, sembrava essere uscita da un cartone animato, poi con gli anni ha cambiato stile, puntando tutto su abiti da sera sontuosi e minimal. Col passare del tempo ha cominciato a osare in fatto di sensualità, mettendo in risalto le forme con scollature maxi e look con focus sul décolleté. Oggi le cose sono ancora una volta cambiate: la cantante è iper femminile, gioca con trasparenze, silhouette slim e tessuti impalpabili ma non perde l'innata classe. Colori neutri, outfit essenziali e piccoli dettagli provocanti: Arisa è una delle indiscusse regine fashion della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

