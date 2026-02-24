Arisa a Sanremo 2026: la trasformazione della cantante dall’esordio con Sincerità a oggi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arisa è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa nei panni di big con il brano Magica Favola. Per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, anzi, è una vera e propria "veterana" dell'evento, visto che vi ha partecipato in ogni versione, da cantante delle Nuove Proposte a vincitrice, fino ad arrivare a ospite speciale e a co-conduttrice. Era il 2009 quando debuttò e conquistò il podio con Sincerità e da allora di strada ne ha fatta. Come è cambiata negli anni? Ecco le foto che mostrano la trasformazione e l'evoluzione del suo stile.

Il look di Arisa a Sanremo con Sincerità: occhiali grossi e caschetto

Nel 2009 Arisa debuttò al Festival di Sanremo: era tra le Nuove Proposte e si aggiudicò il primo gradino del podio con il brano Sincerità. All'epoca si distinse non solo per talento ma anche per originalità e non sorprende che ancora oggi quei look degli esordi vengano considerati iconici. Occhiali da vista grossi con la montatura scura, abiti vintage, smoking da uomo e pompose gonne a ruota: la cantante completava il tutto con bombette, parigine e un caschetto vaporoso portato liscio e con la frangia. Per quanto riguarda il make-up, invece, puntava su rossetto rosso, blush rosa intenso sulle guance e una linea marcata di eye-liner: a primo impatto, sembrava che fosse uscita da un cartone animato.

Arisa ai tempi di "Sincerità"

Il nuovo stile di Arisa dopo il successo

Per Arisa la svolta di stile è arrivata nel 2012, quando ha lasciato nell'armadio i look vintage, preferendo tubini di raso fascianti, maxi scollature, gonne midi e vertiginosi tacchi a spillo. La cantante ha cominciato a esaltare la sua femminilità ma senza rinunciare all'eleganza ed è diventata un'icona di stile e di sensualità senza tempo. Certo, ha continuato a sfoggiare anche tailleur mannish e completi dall'animo casual, ma è chiaro che agli eventi ufficiali come Sanremo ha lasciato trionfare la classe "pura".

Arisa nel 2019

Perché Arisa porta sempre i capelli corti

A rivoluzionare in modo drastico l'immagine di Arisa sono stati soprattutto i tagli di capelli e le acconciature originali: mini caschetto con frangia ai tempi di Sincerità, pixie cut con ciuffo laterale, rasature estreme, pettinature à la garçonnee e chioma resa extra long con extension. La cantante ha osato anche con i colori, spaziando tra il biondo platino e l'arancione. A lungo criticata (soprattutto per le rasature totali), ha rivelato che porta sempre i capelli corti perché soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che la porta a strapparsi i capelli in modo inconsapevole.

Arisa nel 2011

Tutti gli hair look di Arisa

Dopo aver fatto la coraggiosa "confessione" Arisa non ha più nascosto i suoi problemi di capelli ed è per questo che ha cominciato a osare con delle lunghe parrucche o con delle extension create ad hoc per chi soffre di tricotillomania. Nella sua carriera ha alternato rasature estreme, caschetti colorati, pixie cut, chiome extra lisce alla Morticia e onde naturali ma ora sembra aver trovato la sua stabilità. Da qualche tempo a questa parte porta la chioma extra long, spaziando tra pieghe sciolte e trecce tiratissime. Sceglierà questa acconciatura anche a Sanremo?

Arisa oggi

La posizione di Arisa sui ritocchi: paladina del body positivity

Arisa è stata spesso presa di mira dagli haters sui social a causa dei suoi look originali ma da qualche tempo ha deciso di ribellarsi alle critiche e agli stereotipi. Non solo è tornata alle labbra naturali dopo il ritocco, ha anche imparato ad accettarsi così com'è. È da qualche anno che non ha paura di immortalarsi senza filtri, urlando a gran voce di sentirsi una vera e propria dea. Così facendo, è diventata paladina di body positivity, un esempio da seguire per tutti coloro che vedono le piccole imperfezioni come qualcosa da dover necessariamente nascondere per essere accettati. Foto audaci, selfie in cui celebra la femminilità delle sue curve, look piumati dall'effetto vedo non vedo: la cantante si piace così com'è e non potrebbe esserne più felice.