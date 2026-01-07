Arisa fa visita allo smile designer: come si sta preparando a Sanremo 2026

Arisa sarà tra le grandi protagoniste di Sanremo 2026 con Magica Favola, come si sta preparando? Facendo visita allo smile designer: ecco di cosa si occupa.

Il 2026 è appena cominciato ma già fremono i preparativi per l'evento italiano più atteso dell'anno: il Festival di Sanremo. Superate le feste, i Big in gara hanno ripreso a lavorare, così da arrivare perfetti sull'ambito palco dell'Ariston che li accoglierà durante l'ultima settimana di febbraio. Tra loro c'è Arisa, che parteciperà alla kermesse con il brano intitolato Magica Favola. Per lei si tratta di un gran ritorno e, almeno stando alle previsioni, è già tra le super favorite di questa edizione. Cosa sta facendo per arrivare pronta a questa nuova sfida?

Arisa prepara il suo sorriso a Sanremo 2026

Arisa sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026 e sui social sta documentando i preparativi. Nelle ultime ore, ad esempio, si è lasciata immortalare al fianco di Emanuele Puzzilli, dottore specializzato in odontoiatria estetica che si definisce "Smile Designer". La cantante si è mostrata al suo fianco in versione casual con jeans scuri, stivali bassi e giacca da neve black&white e nella didascalia ha scritto "Check pre-Sanremo", lasciando intendere che sta curando il suo sorriso per apparire impeccabile all'Ariston. Del resto, la bocca è il suo principale "strumento" che di certo conquisterà moltissimi primi piani durante le attese esibizioni, dunque è essenziale lavorare duramente per renderla perfetta.

Arisa con Emanuele Puzzilli

Cosa fa uno Smile Designer

Chi è lo smile designer? Una figura professionale nuova nel mondo dell'odontoiatria, una sorta di "evoluzione" contemporanea del classico dentista che non si occupa solo della funzionalità della bocca ma anche della sua estetica. Ha dunque bisogno di avere esperienze e competenze in campo estetico, così da potersi servire di tecniche restaurative e materiali innovativi in modo impeccabile. Il lavoro parte da una serie di fotografie del volto e della dentatura del paziente, poi, attraverso video e software specializzati, progetta e visualizza in forma digitale il suo "nuovo" sorriso, così da permettergli di ammirare la trasformazione in anteprima. Naturalmente il progetto viene studiato anche dal punto di vista terapeutico, in modo tale da assicurare una perfetta funzionalità della bocca.