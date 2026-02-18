Arisa col dente d’argento: a pochi giorni da Sanremo 2026 sfoggia un sorriso “scintillante”

Arisa è prontissima per Sanremo 2026 e sui social ha rivelato un inedito dettaglio di stile: si è fatta impiantare un dente d’argento. Lo sfoggerà anche all’Ariston?

Arisa è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con Magica Favola, un brano che sembra essere una sorta di autobiografia tra racconti dell'infanzia, riferimenti alla carriera musicale e uno sguardo nostalgico al rapporto con i genitori. Per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, anzi, ha calcato quel palco in ogni versione, da quando era una "nuova proposta" a quando si è aggiudicata la vittoria, fino ad arrivare a quando è stata co-conduttrice e ospite. Come si sta preparando per questo gran ritorno? Con un dettaglio di stile che non poteva passare inosservato.

Il dente d'argento di Arisa

Manca meno di una settimana all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. Arisa lo sa bene e, in occasione della pubblicazione del testo di Magica Favola, ha voluto dare una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà all'Ariston. Il particolare che più di tutti ha attirato l'attenzione dei fan è stato il sorriso della cantante, reso scintillante da un appariscente dente d'argento (il canino destro per essere precisi). Qualche settimana fa si era mostrata mentre faceva visita a uno smile designer ma solo oggi ha rivelato il risultato: niente trattamenti odontoiatrici particolari o curativi, ha semplicemente aggiunto un "guizzo" di originalità alla bocca, che durante le performance sarà particolarmente in vista.

Arisa mostra il dente d’argento

Il nuovo look total white con la maxi treccia

Nelle nuove foto postate al motto di "Il mio principe azzurro", Arisa ha rivelato un nuovo stile. Per lei niente più tailleur mannish, abiti sontuosi o bon-ton, si è trasformata in un'icona fashion iper contemporanea. Seguita dalla nuova stylist Rebecca Baglini, ha indossato un mini abito di Patou, un modello a tubino in maglia color panna con collo alto e maniche corte, che ha abbinato a un paio di collant in tinta di Wolford. Per completare il tutto ha scelto una treccia tiratissima e resa maxi da lunghissime extension. Arisa si presenterà in questa versione a Sanremo o per l'ennesima volta riuscirà a sorprendere i fan?