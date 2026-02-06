Il ritorno dei collant colorati, il trend lanciato da Arisa a poche settimane da Sanremo 2026

Arisa si sta preparando alla nuova esperienza a Sanremo 2026. Di recente ha annunciato che è possibile presalvare Magica Favola e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato.

Arisa si sta preparando a una nuova ed eccitante esperienza: a fine febbraio sarà ancora una volta al Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Magica Favola. Per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, anzi, è una vera e propria "veterana" della kermesse canora, basti pensare al fatto che ha calcato quell'ambito palco praticamente in ogni versione, da "nuova proposta" a Big in gara, fino ad arrivare a ospite speciale, vincitrice e co-conduttrice. Ogni volta che torna, però, è sempre una grandissima emozione e a dimostrare l'entusiasmo che prova in questo periodo è stato il post-promo con cui ha cominciato a presentare la canzone.

Il trend dei collant colorati per l'inverno

Magica Favola, la canzone con cui Arisa partecipa a Sanremo 2026, può già essere pre-salvata e per annunciarlo la cantante ha realizzato un post ad hoc, nel quale si è lasciata immortalare tra le strade di Milano in versione "svampita" mentre inciampa presa dai suoi mille impegni, ritrovandosi con il contenuto della borsa riverso sull'asfalto. Per l'occasione ha sfoggiato un look che non è passato inosservato. Ha indossato un maxi pull color panna e lo ha abbinato a una pelliccia ghiaccio. Per completare il tutto ha scelto una "chicca": un paio di collant coordinati, ovvero in una nuance tra il grigio e l'azzurro, a loro volta in pendant con le Manolo Blahnik che portava nella borsa. Così facendo, la cantante ha lanciato il trend più glamour dell'inverno (tornato in gran voga in questo 2026), quello delle calze colorate che devono essere della stessa tinta dell'outfit.

Le Manolo Blahnik di Arisa

Il beauty look naturale di Arisa

Per quanto riguarda il beauty look, Arisa ha lasciato trionfare la bellezza naturale. Per lei niente trucco appariscente con ombretto, rossetto o blush marcato, ha lasciato il viso al naturale, curando probabilmente solo la base con un tocco di correttore e fondotinta. In fatto di capelli, invece, ha optato per una coda di cavallo alta "improvvisata", rivelando una chioma dalle lunghezze extra realizzata con le extension. Insomma, Arisa sembra essere prontissima per tornare a Sanremo in una versione super glamour: riuscirà a conquistare il titolo di più fashion del Festival?

