Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato

L'inizio del nuovo anno per molti significa solo una cosa: tra poche settimane partirà la 76esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento musicale e glamour più atteso dell'anno nel nostro paese. Lo scorso dicembre sono stati annunciati i nomi dei Big in gara e ora più o meno tutti sono alle prese con i preparativi, così da apparire perfetti sul palcoscenico dell'Ariston. Tra loro c'è anche Arisa, una vera e propria "veterana" della kermesse canora, che ritorna a partecipare alla competizione con il brano Magica Favola. In quanti hanno notato che ha già messo in atto un drastico cambio look?

Arisa torna alle extension in vista di Sanremo

Arisa ha dato ufficialmente il via ai preparativi sanremesi, lo ha fatto a partire da oggi, 7 gennaio, ovvero la data in cui ci si lascia definitivamente alle spalle le feste natalizie alle spalle. Questa mattina ha rivelato di essere stata da uno smile designer che si è presa cura del suo sorriso, mentre già qualche settimana fa aveva rivoluzionato l'hair look. Se negli ultimi anni era rimasta fedele al taglio cortissimo (che stava sfoggiando anche nelle puntate registrate di The Voice Senior), ora ha cambiato registro ed è tornata alla chioma extra lunga. Soffrendo di tricotillomania come lei stessa ha dichiarato, si è dovuta servire di extension ad hoc, il cui effetto, però, è incredibilmente realistico.

Arisa con le extension

I wet hair di Arisa

Non è la prima volta che Arisa punta tutto sui capelli lunghi ma, a differenza del passato, ora ha aggiunto un dettaglio inedito: l'effetto bagnato. Attualmente, infatti, porta la chioma sciolta, con la fila centrale e delle beach waves molto naturali, ma la cosa particolare è che sembra averla riempita di gel, seguendo il trend dei wet hair (solitamente gettonatissimo in estate). Anche sul palco di Sanremo punterà tutto su questa acconciatura? L'unica cosa certa al momento è che sta già "studiando" nei dettagli l'immagine che dovrà sfoggiare per la nuova esperienza all'Ariston e i fan non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta su quel palco.

