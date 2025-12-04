stile e Trend
Arisa si prepara a Sanremo 2026: viaggio in Giappone e capelli lunghi effetto messy

Come si sta preparando Arisa a Sanremo 2026? Niente prove, è volata in Giappone e ha sfoggiato un nuovo hair look.
A cura di Valeria Paglionico
La scorsa domenica sono stati annunciati i nomi dei Big che parteciperanno a Sanremo 2026 e tra loro c'è anche Arisa, che ritorna al Festival per la nona volta con un brano inedito. Ha celebrato la lieta notizia con entusiasmo e ora ha pensato bene di darsi al totale relax, così da arrivare super energica al mese di febbraio, quando sarà sul palco dell'Ariston. Per scaricare la tensione ha organizzato un viaggi in Giappone e ha cambiato per l'ennesima volta hair look.

Il viaggio pre-sanremese di Arisa

Cosa sta facendo Arisa per prepararsi a Sanremo 2026? Per ora ha deciso di staccare la spina, evitando di dare già il via alle prove di performance, duetti ed eventuali coreografie. È volata in Giappone, per la precisione a Tokyo, e si sta godendo il totale relax tra passeggiate in luoghi iconici, visite ai supermercati e degustazione di prodotti tipici. Sui social non può fare a meno di documentare l'esperienza, rivelando alcuni dei dettagli più originali del viaggio pre-sanremese. In un post, in particolare, si è immortalata in primissimo piano mentre guarda il panorama visibile dalla sua camera d'albergo e nella didascalia ha scritto in giapponese "Pensieri da finestra".

Arisa con un nuovo hair look

Il dettaglio che è balzato all'occhio dei fan? La cantante ha cambiato nuovamente hair look. Se fino a qualche settimana era apparsa con i capelli corti sul palco di The Voice Senior, ora è tornata alla chioma lunga. Come lei stessa ha sottolineato, si serve di alcune extension per modificare le lunghezze ma ci dà spesso "un taglio" per combattere la tricotillomania di cui soffre da sempre. Adesso, però, ha deciso di sfoggiare una chioma fluente e long, portandola sciolta e con un adorabile effetto messy. Anche sul palco di Sanremo 2026 punterà sui capelli con le extension? L'unica cosa certa è che, come sempre, riuscirà a sorprendere tutti con le sue trasformazioni.

