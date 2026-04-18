Scacchiera “indossabile” da 4 milioni: è la novità di Chanel con 9000 diamanti e i pezzi sono gioielli

Chanel ha presentato la nuova collezione Coco Game alla fiera Watches and Wonders 2026: la scacchiera in ceramica, oro e diamanti è la protagonista assoluta.

Chanel fa pensare subito al mondo del lusso, declinato in abbigliamento, accessori, profumi, gioielli. La Maison ha deciso di entrare anche nel mondo del gioco, ma di farlo a modo suo. Non poteva farlo senza una novità per veri intenditori, per chi ama il bello e ama circondarsi di oggetti preziosi. La new entry è stata presentata a Watches and Wonders 2026, annuale fiera di Ginevra, appuntamento irrinunciabile per gli addetti al settore che vogliono tenersi aggiornati su ciò che succede nel mondo dell'orologeria e della gioielleria di fascia alta. Passano rigorosamente da qui, infatti, le creazioni dei brand più in vista del settore: Hublot, Hèrmes, Laurent Ferrier, Piaget, Bulgari, Chanel per l'appunto.

La Maison, quest'anno, ha stupito tutti presentando la collezione Coco Game. È stata ideata a Place Vendôme e assemblata presso la Manifattura Orologiera Chanel di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. Quest'ultimo è il laboratorio dei maestri orologiai dove si dà vita a strumenti tecnologici all'avanguardia, mentre il gesto creativo dei designer comincia nello studio creativo diretto da Arnaud Chastaingt e situato in place Vendôme a Parigi, a pochi passi da rue Cambon.

La collezione comprende 14 orologi in edizione limitata tutti ispirati al mondo dei giochi, in qualunque forma: dal videogioco a quello con le carte a quello con le pedine. Il pezzo forte è proprio una scacchiera, ma davvero esclusiva e unica nel suo genere. Certo, può essere usata davvero per una partita a scacchi "alternativa", ma di base è qualcosa di molto più ampio: il progetto unisce artigianalità, moda, gioco, gioielleria, orologeria. Si tratta sicuramente di un oggetto da collezione fuori dal comune. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di dollari.

L'intero set è realizzato in ceramica, oro bianco e oltre 9.000 diamanti incastonati sulla scacchiera e sui 32 pezzi. Questi non hanno le forme tradizionali, ma sono sculture in miniatura ispirate a simboli cari alla Casa di Moda: in particolare, si ispirano alla fondatrice Coco Chanel e alle sue passioni. Il pezzo principale raffigura proprio lei, nelle vesti della Regina, con l'iconico tailleur tweed. A tal proposito: è stata utilizzata una nuova tecnica di incastonatura dei diamanti, con pietre disposte vicine tra loro seguendo la stessa trama tipica del tessuto tweed, così da imitarne l'effetto intrecciato, impiegando anche minuscole perline d'oro alternate verticalmente e orizzontalmente. E non è tutto: la Regina qui non è solo una pedina, perché si può indossare. È infatti trasformabile in un ciondolo, da agganciare a una catena in oro bianco, diamanti e onice anch'essa nascosta nella base della scacchiera. Alla base della pedina, invece, c'è a sua volta nascosto un orologio.

La scacchiera rappresenta un modo inedito di concepire e misurare il tempo, giocoso e lussuoso contemporaneamente. L'alternanza bianco-nero tipica della scacchiera tra l'altro si presta particolarmente a essere sfruttata, essendo un codice stilistico caro alla Maison, sono le due naunce più iconiche nelle eleganti collezioni della Casa di Moda. Riferendosi a Coco, Arnaud Chastaingt ha detto a Financial Times: "Gli scacchi richiedono molte qualità: ovviamente bisogna essere strategici, creativi, essere sempre un passo avanti, e sono sicuro che lei avesse tutte le qualità per essere una splendida giocatrice di scacchi".