Arisa segue il trend della triangle scarf, ecco come si prepara a Sanremo 2026

Arisa si sta preparando per salire sul palco di Sanremo 2026 e, tra prove trucco e sessioni musicali in studio, spunta un dettaglio molto particolare nei suoi look. Si tratta della triangle scraf, che tiene la gola al caldo ed l’accessorio must have più amato dalle star quest’inverno.

Arisa con triangle scraf rosa pastello

Manca meno di un mese all'inizio di Sanremo e, mentre tutti leggono le pagelle dei giornalisti musicali con i voti ai brani di del Festival 2026, Arisa si prepara a salire sul palco dell'Ariston, tra prove make up e capelli, visite allo smile designer, e sessioni di musica con il vocal coach. La cantante sarà in gara durante la kermesse musicale con il brano Magica Favola che, a giudicare dal testo e da quanto affermato dall'artista, rappresenta una sorta di bilancio della sua vita. I fan sono dunque in fermento per il grande ritorno sul palco, l'ultima partecipazione in gara risale al 2021, mentre nel 2014 ha conquistato la vittoria con lo splendido brano Controvento.

C'è anche grande attesa per scoprire quale sarà il look scelto da Arisa per Sanremo 2026, senza dubbio gli outfit saranno completati con l'hair style dai capelli lunghi che ha recentemente sfoggiato, mentre ancora non si sa nulla riguardo agli abiti. A Sarà Sanremo, dove è stato annunciato il titolo della canzone in gara, la cantante aveva sfilato indossando un dark look, composto con tubino nero, smanicato e dalla gonna longuette, abbinato a lunghi guanti in seta e gambaletti bene in vista.

Il look di Arisa per l’annuncio del brano a Sarà Sanremo

Gli abiti da sera sono però riservati al palco e, in questi giorni in cui la cantante si sta dedicando alle prove e alla preparazione pre-festival, i suoi outfit sono composti solo con abiti comodi, come pullover oversize, shirt a maniche lunghe, pantaloni e anfibi.

Arisa con triangle scraf durante una sessione di prove

C'è però un dettaglio che caratterizza ognuno dei look casual e quotidiani, ovvero la triangle scarf, una sorta di mini sciarpa a forma di triangolo, simile a una bandana realizzata in lana che Arisa lega al collo e da cui ultimamente non si separa mai. L'accessorio viene utilizzato dalla cantante per proteggere la gola e mantenerla al caldo durante le fredde giornate invernali, si tratta dunque di un pezzo pratico ma aggiunge al look un dettaglio molto cool. La triangle scraf è infatti il pezzo must have di quest'inverno, uno dei più amati e indossati dalle star, che sta pian piano sostituendo, nei look della stagione fredda, le classiche sciarpe in lana o i tipici foulard di seta.

La triangle scarf rosa pastello indossata da Arisa

La mini sciarpa-bandana a forma di triangolo è pratica e comoda, tiene caldo il collo senza essere ingombrante come un maxi sciarpone o uno scialle dalle linee over. Forse per questo sta conquistando tutti ed è entrata a far parte dei pezzi da avere quest'inverno. Inoltre la triangle scraf è perfette per seguire uno degli ultimi trend visti in passerella o nei look di street style, in cui al posto del cappello si indossano questi accessori triangolari per coprire il capo, come fossero fazzoletti legati sotto il collo, per aggiungere al look un tocco retrò da diva anni '60.