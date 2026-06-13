Da Milano a Bruxelles in treno di notte: al via il 9 settembre il diretto da 17 ore, prezzi da 59 euro

Il progetto è dell’operatore belga-olandese European Sleeper. Prevede tre viaggi di andata partendo da Milano di sera e tre di ritorno dal Belgio.

Dal 9 settembre si potrà comodamente viaggiare dall'Italia al Belgio in treno, di notte. È infatti in arrivo il collegamento tra Milano e Buxelles, un treno che collegherà le due città, frutto dell'accordo siglato tra le compagnie private European Sleeper e Arenaways. Quest'ultima sarà la responsabile della trazione dei vagoni sui binari italiani.

Si partirà da Milano Porta Garibaldi ogni mercoledì, venerdì e domenica sera, con ritorno il lunedì, il giovedì e il sabato. L'itinerario prevede tappe intermedie a Como, in Svizzera, a Colonia e Aachen in Germania, a Liegi. Poi, il percorso verrà ulteriormente esteso il 14 dicembre, includendo anche Eindhoven e Breda nei Paesi Bassi, Anversa in Belgio. Cambieranno anche i giorni di operatività: le partenze da Milano saranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì, mentre le partenze da Bruxelles saranno la domenica, il martedì e il giovedì. La durata complessiva del viaggio sarà di circa 17 ore.

In realtà, questa tratta deriva da un altro progetto. Era stato annunciato, infatti, come novità dell'estate 2026, l'European Sleeper per collegare Amsterdam e Milano. Sarebbe stato il terzo collegamento notturno di European Sleeper, operatore belga-olandese già attivo sulle tratte Bruxelles – Amsterdam – Berlino – Praga e Parigi – Bruxelles – Amburgo – Berlino. La data iniziale di avvio del progetto era il 18 giugno: una doppia partenza da Amsterdam e Bruxelles e un convoglio che avrebbe raggiunto l'Italia attraversando la Svizzera. In corso d'opera il progetto è cambiato e il debutto di questa iniziativa è slittato sia a causa dei lavori estivi sulla rete ferroviaria tedesca che per il rallentamento nelle procedure burocratiche di certificazione necessarie per operare in Svizzera.

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Il 9 settembre, dunque, l'European Sleeper partirà con differente itinerario: Milano – Bruxelles senza comprendere Amsterdam, partendo di sera dal capoluogo milanese e arrivando la mattina successiva in Belgio, senza fare cambi. I biglietti sono già disponibili sul sito di European Sleeper e ci sono diverse soluzioni acquistabili. Lo scompartimento condiviso da 6 persone parte da 59,99 euro. C'è poi lo spazio per famiglie o piccoli gruppi, uno scompartimento da 4 o 6 persone che a seconda dei servizi aggiuntivi costa da 79.99 euro a 339,99 euro, se si vuole viaggiare nello scompartimento privato senza altri passeggeri. C'è anche l'opzione "Solo donne" da 89,99 euro. C'è poi l'opzione di viaggio più comoda, da 119,99 euro fino a 409,99 euro per un ampio scomparto privato per una persona sola.