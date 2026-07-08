Le città più felici del mondo nel 2026 secondo Time Out, l’Italia fuori dalla top 20

Time Out ha pubblicato la lista delle città più felici del mondo dopo aver svolto un’indagine con 24mila residenti. Tra cultura gastronomica, senso di comunità e offerta di attività, la città più felice del mondo è inglese, Bath. L’Italia invece non riesce a classificarsi nelle 20 posizioni.

Bath, Inghilterra

Come ogni anno Time Out ha pubblicato la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un’indagine che valuta le risposte di oltre 24mila residenti. Tra i parametri presi in considerazione, troviamo la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l’accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell’Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata casa di Jane Austen a inizio Ottocento. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L’Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.

Quali sono i criteri usati da Time Out per l’indagine

Per stilare la classifica delle città più felici del mondo, Time Out ha intervistato 24mila residenti compiendo un grande sondaggio annuale. Oltre ad aspetti come cultura, gastronomia o vita notturna, sono stati presi in considerazione anche la facilità con cui si trova l’amore, il senso di comunità che si crea e il senso generale di felicità che la città trasmette. Time Out ha quindi chiesto ai cittadini di rispondere a semplici affermazioni: "la mia città mi rende felice", "Mi sento più felice nella mia città che in altri posti in cui ho vissuto o che ho visitato", "Le persone nella mia città sembrano positive", "Trovo gioia nelle esperienze quotidiane che la mia città mi offre" e "Il senso di felicità nella mia città è cresciuto molto ultimamente". Questi sono diventati poi i parametri per valutare ogni singola città a livello globale, analizzando le percentuali di risposte positive e negative di quelle che hanno ottenuto il punteggio più alto per ciascun paese.

Panama City

Quali sono le 20 città più felici del mondo: la classifica

Come si evince dalla classifica qua sotto, le 20 città più felici del mondo nel 2026 sono tutte diverse tra loro: provengono da continenti e realtà differenti. Il fatto che una piccola cittadina inglese come Bath abbia conquistato il primo posto, fa capire forse in parte quali siano stati i parametri che hanno inciso di più sulla votazione finale. Il 93% dei residenti ha infatti concordato sul fatto che Bath li renda felici, il 92% che sono più felici nella loro città che altrove e il 90% e il 91% trovano rispettivamente che i vicini siano positivi e che la città abbia molto da offrire nelle esperienze quotidiane. Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1987, Bath deve la sua fama alle famose terme romane, le uniche sorgenti termali intatte in tutto il Regno Unito. Sono state proprio le terme a rendere la città un'importante meta turistica nel Settecento, tanto che l'intervento urbanistico diede vita alla celebre architettura georgiana della città e a capolavori come il The Circus e il Royal Crescent.

Bath e l'architettura georgiana

A Panama City invece il 93% degli intervistati ha dichiarato che la propria città li rende felici ed è stata elogiata per la facilità di creare legami e il senso di comunità, come confermano l'87% dei residenti. Metropoli affascinante e dalle mille contraddizioni visive e non solo, Panama City presenta un mix unico tra skyline moderno e fascino antico del centro storico, con strutture e dettagli dell'epoca coloniale: proprio il centro storico, Casco Viejo, è Patrimonio Unesco per i suoi imponenti edifici di origine francese e spagnola.

Casco Viejo, Panama City

Infine, la terza sul podio è Guadalajara in Messico, che presenta un punteggio di felicità complessivo dell'83%. Questa città è profondamente amata dai proprin residenti, che ne elogiano in modo particolare la cultura gastronomica e il forte senso di comunità. Soprannominata come la perla del Messico, è la patria dei mariachi, della tequila e dei charros, ovvero i cowboy messicani.

Guadalajara, Messico

La classifica delle 20 città più felici del mondo: