Napoli è l’unica italiana nella classifica delle migliori città del mondo 2026 di Time Out

Napoli

Chiamando in causa 24 mila residenti, Time Out ha realizzato la classifica (con ben 50 posizioni) delle migliori città del mondo. L'indagine ha chiamato in causa diversi fattori, tutti argomento di discussione: le persone hanno valutato la scena gastronomica locale, la vita notturna, i negozi, i musei, i parchi, ma è stato chiesto anche come ci si sente a vivere in quel determinato posto, l'atmosfera generale che si respira. Sono stati presi in esame criteri come il costo della vita e qualcosa di meno materiale e tangibile, come il tasso di felicità e il senso di comunità. L'elenco finale è stato ottenuto incrociando le opinioni di oltre 24.000 persone in 150 città di tutto il mondo, con i voti espressi da oltre 100 esperti di Time Out che si occupano di travel. Il risultato definitivo è una carrellata dei luoghi più interessanti in cui vivere e da esplorare nel 2026.

La classifica delle migliori città del mondo

Questa è la decima edizione della classifica, che include cittadine e metropoli, spazi tutti diversi, ciascuno a suo modo meritevole di essere visitato e vissuto. Chi è alla ricerca di un posto perfetto (almeno sulla carta!) dovrebbe immediatamente trasferirsi a Melbourne, che ha conquistato il primo posto. Ha ottenuto ottimi risultati praticamente in tutti i settori, riscuotendo successo soprattutto tra i residenti più giovani, entusiasti di ciò che la città ha da offrire dal punto di vista gastronomico, del divertimento notturno e come panorama artistico e culturale. Residenti a parte, Melbourne ha anche ricevuto il secondo maggior numero di voti dallo staff di Time Out. Secondo posto per Shanghai, premiata dai residenti per l'accessibilità economica sotto ogni aspetto: trasporti, intrattenimento, bar, ristoranti. Questo è il momento propizio per recarsi qui: i cittadini di oltre 50 Paesi possono entrare senza visto per brevi soggiorni.

Melbourne

Terzo posto per Edimburgo, che sale sul podio spiccando per pedonabilità: ci si può spostare a piedi con estrema facilità e questo è l'aspetto che piace di più anche ai turisti. Ha ottenuto il massimo dei voti per il cibo (con un indice di gradimento del 94%). La classifica include una sola città italiana, che è riuscita a conquistare un posto in elenco: unica, di tutto il nostro panorama nazionale. L'ha spuntata solo Napoli, orgogliosamente 33esima. È definita "l'anima vibrante d'Italia, piena di vita, un connubio perfetto di fascino e caos". Menzione speciale per il centro storico UNESCO, i vivaci Quartieri Spagnoli, lo stadio Diego Armando Maradona, Piazza del Plebiscito e ovviamente il lungomare di Mergellina. I napoletani sono al secondo posto in classifica per forte senso di comunità, con l'83% degli abitanti che dichiara di sentirsi legato agli altri cittadini, mentre il 63% afferma che è facile fare amicizia. Ma attenzione: è anche la migliore città d'Europa per l'amore e il romanticismo. In media, i napoletani hanno circa 6,7 ​​appuntamenti al mese.

Edimburgo

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