Londra è la destinazione più bella del mondo: due italiane in classifica

Londra

Dove si viaggerà nel 2026? Qualche spunto ai viaggiatori potrebbe arrivare dalla classifica stilata da Trip Advisor, dedicata alle destinazioni più belle del 2025. L'elenco prende in esame tutte quelle mete che hanno ottenuto il numero più alto di recensioni positive, fatte da chi è andato sul posto realmente e ha dunque voluto testimoniare la propria esperienza di vacanza. Il titolo Travellers' Choice Best of the Best tiene conto di un periodo di 12 mesi e analizza tutte le opinioni eccellenti dalla community. L'analisi ha portato a una lista di 25 nomi, quelli dunque giudicati migliori dai viaggiatori stessi. Sono città d'arte, paradisi tropicali, capitali: c'è di tutto. Con orgoglio, in classifica sono rientrate anche due destinazioni italiane, premiate dalla community di Trip Advisor, che le ha elette a luoghi imperdibili, dando giudizi molto positivi.

Più di tutte, però, è Londra che ha conquistato i cuori dei viaggiatori. La capitale inglese svetta al primo posto della classifica, premiata per la sua capacità di possedere più anime, che convivono pacificamente tra loro: c'è la Londra modaiola, quella culturale, quella elegante, quella dei concerti, quella dei ristoranti stellati. Insomma è una città che riesce a mettere tutti d'accordo con la sua offerta sconfinata di cose da fare e meraviglie da esplorare. "A Londra le possibilità sono infinite" si legge nelle motivazioni.

Per il secondo posto si vola in una località completamente diversa: si tratta di Bali, descritta come "una cartolina vivente con un'atmosfera quasi da favola". Il sole, il mare, le spiagge, la natura rigogliosa, flora e fauna: è il posto perfetto per chi cerca il relax assoluto, una fuga dalla città e dalla quotidianità. Terzo posto per Dubai negli Emirati Arabi Uniti, altra destinazione che unisce storia, cultura, avventura, intrattenimento e che piace soprattutto agli shopping addicted. Oro, tessuti e spezie: i mercati offrono scorsi unici e coloratissimi.

Roma

Ma veniamo ora all'Italia, visto che il quarto posto spetta a una nostra isola: la Sicilia, la regina italiana del Mediterraneo citata in particolare per l'architettura barocca di Palermo, l'Etna e i templi ellenici di Agrigento. Vengono menzionate anche le spiagge, visto che l'isola possiede alcune delle più belle di tutt'Italia. Le scelgono turisti provenienti da ogni parte del mondo, attratti da questi paradisi naturali. Quinto posto per un'altra capitale europea, Parigi: qui passeggiare significa perdersi tra vie ricche di storia e bellezza. La Senna, la Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo, le librerie storiche, il Louvre che custodisce la Gioconda, la cattedrale di Notre Dame da poco restaurata e riaperta, il mercatino delle pulci di Montreuil, il Moulin Rouge e chi più ne ha più ne metta.

Agrigento

Sesto posto ancora all'insegna del tricolore: è la posizione conquistata dalla nostra capitale. Roma è definita "la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto" e in effetti è proprio così, vista la ricchezza di siti storici, culturali e archeologici che possiede. Eppure è una città anche moderna, che pullula di vita, con tanti eventi: mostre, concerti, negozi. E che dire dei ristoranti e delle osterie dove gustare la cucina tipica locale, tra una carbonara e una coda alla vaccinara. Il consiglio della community è procedere con dei tour a piedi, il modo migliore per ammirare davvero tutto, scoprendo anche gioielli più nascosti rispetto a quelli gettonati e sempre pieni di folla. Dopo Roma segue la vietnamita Hanoi: qui ci sono più di 600 templi, che contribuiscono ad accrescere il suo fascino intramontabile senza tempo, che non smette mai di conquistare. Ottavo posto per la Città rossa di Marrakech tutta mercati, giardini, palazzi e moschee. Chiudono la top 10 Creta e Bakgkok, quindi un'isola dalla sconfinata portata storica e mitologica seguita dalla capitale della Thailandia.

Marrakech

La classifica di Trip Advisor