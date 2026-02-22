Bali è la destinazione più bella del mondo: qual è l’unica città italiana in classifica

Bali è stata nominata da TripAdvisor la destinazione più bella del mondo per il 2026, una città complessa e tutta da scoprire. In top 10 c’è una sola italiana.

Bali

I consigli di viaggio di TripAdvisor conducono dritti verso Bali, nominata la destinazione più bella del mondo per il 2026. Questo è l'esito dei Travellers' Choice Best of the Best, il riconoscimento che premia l'eccellenza nel settore dei viaggi e che viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community del portale in un arco di tempo pari a 12 mesi. Su 8 milioni di profili, meno dell'1% raggiunge questo traguardo. Il premio si compone di varie categorie. Per esempio Dublino è stata nominata la meta perfetta per i viaggi in solitaria, mentre Isla Pasion (Messico) è stata eletta la spiaggia più bella del mondo, la destinazione ideale per chi sogna una vacanza di totale relax in riva al mare, circondati di bellezza.

La classifica delle destinazioni più belle del mondo del 2026

Bali non ha nulla da invidiare, in quanto a bellezza, difatti si è aggiudicata il primo posto tra le destinazioni del 2026. L'ha spuntata anche grazie alle sue spiagge bianche, unite alle verdi giungle, ai templi, al corpus di tradizioni e culture locali che lo rendono un posto unico tutto da scoprire. Orgogliosamente, al secondo posto c'è una città europea: Londra. La capitale inglese offre infinite possibilità ai suoi turisti, dal divertimento ai tour culturali: una sola città racchiude tante anime diverse tutte da scoprire. Un giorno a Londra non è mai uguale al precedente. I ristoranti stellati, i musei, le caratteristiche strade, i negozi, i siti storici, le chiese: qui c'è un'energia unica da cui farsi contagiare.

Londra

Terzo posto per Dubai negli Emirati Arabi Uniti, un luogo unico perché coniuga alla perfezione antichità e modernità, storia e innovazione. Il suo monumento più iconico è il Burj Khalifa da cui ammirare la città dall'alto. Segue in classifica Hanoi, l'affascinante capitale vietnamita dove c'è spazio per il caratteristico e antichissimo Quartiere Vecchio, coi suoi monumenti e templi, ma anche per le aree moderne e industrializzate, coi suoi palazzi. Il suo fascino misterioso sta in questo connubio tenuto in perfetto equilibrio. In elenco c'è poi un'altra capitale europea: non poteva mancare Parigi con la Tour Eiffel, l'Arco di Trionfo, il Louvre (con la celeberrima Gioconda), il Moulin Rouge e tutto ciò che la rende iconica agli occhi del mondo.

Parigi

Finalmente al sesto posto si incontra un'italiana! Roma è l'unica città italiana in top 10. Le sue chiese, le piazze, i mercati all'aperto, i siti storici, le vie dello shopping: qui tutto merita di essere ammirato, concedendo una sosta per gustare lo streed food locale. Il Colosseo, la Fontana di Trevi (diventata a pagamento), il Pantheon, la Basilica di San Pietro: i punti di interesse sono infiniti.

Roma

Marrakech in Marocco si è aggiudicata il settimo posto: merito dei mercati, dei giardini, dei palazzi, delle moschee. Appena un gradino più in basso c'è Bangkok in Thailandia, perfetta per chi cerca esperienze intense: è sicuramente un luogo caotico che può mettere a dura prova, perché le strade sono perennemente brulicanti di persone e il traffico non si ferma mai. A questo si aggiunge il caldo. Ma c'è una vita notturna inarrestabile, tanti locali a cui si affiancano spazi verdi e centri benessere dove ricaricare le energie, dopo essersi persi nella sua movida dinamica. Chiudono la top 10 due posti completamente diversi, che però conquistano i cuori dei viaggiatori per motivi opposti. Da un lato c'è l'antica Creta e dall'altra l'energica New York.