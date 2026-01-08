Quali sono i viaggi migliori da fare nel 2026: nella classifica di New York Times tre mete italiane

Assisi

Il ritorno alla quotidianità dopo le vacanze natalizie è un trauma. Dopo giorni e giorni passati in ferie o smart working, tra cene, aperitivi, feste e occasioni d'incontro, ora è momento di riprendere la routine. È tempo di pensare a riunioni di lavoro, appuntamenti dal medico, mail da scrivere. Per distrarsi, però, c'è una cosa che si potrebbe fare: pensare al prossimo viaggio! Programmare una vacanza o una breve fuga è sempre un modo per dare ossigeno al cervello, ricaricarsi di adrenalina: è un pensiero positivo che può effettivamente tirare un po' su il morale e far affrontare meglio il lungo inverno appena iniziato. Alle autorevoli pubblicazioni in materia travel di questo periodo, che puntano proprio a dare delle dritte ai viaggiatori incalliti, si è aggiunta quella del New York Times. Time Out ha appena svelato la sua lista dei posti più economici in cui viaggiare nel 2026; ora è la volta del New York Times, che ha stilato una lista di ben 52 destinazioni allettanti. Dentro ci sono grandi metropoli, aree naturali, piccole cittadine, località iconiche, capitali.

In cima alla lista c'è la dicitura "America rivoluzionaria": non si fa riferimento a una sola città o a un solo Stato, ma a tutti gli USA, chiamati in causa come itinerario. Il primo posto l'America lo ha guadagnato perché quest'anno ricorre il 250esimo anniversario del Paese, dunque sono in programma festeggiamenti e celebrazioni in grande stile per l'occasione. Ci saranno in tutti gli Stati Uniti mostre, fuochi d'artificio, parate, rievocazioni storiche. Si sta organizzando, come evento clou, un concerto speciale il 4 luglio, la fatidica data della firma della Dichiarazione d'Indipendenza. I principali eventi nazionali si svolgeranno a Philadelphia, Boston, New York e Washington D.C, dunque il New York Times ha voluto proprio premiare gli USA a livello nazionale.

Route 66, Utah USA

Ma non è l'unica grande festa di compleanno in programma. Quest'anno anche la Route 66 compie 100 anni, difatti è in top 10 all'ottavo posto. In occasione del centenario della famosa autostrada, i suoi 4000 Km ospiteranno dal 30 aprile in poi raduni, festival di auto d'epoca, attività varie e un concerto celebrativo in Missouri. Sul podio assieme alle città americane c'è al secondo posto Varsavia seguita al quarto posto da Bangkok, premiata per i suoi progressi e la voglia di crescere.

Leggi anche I migliori posti del mondo dove viaggiare nel 2026: Forbes consiglia una località italiana

Dallas, Texas USA

"Si è impegnata a fondo per migliorare il suo status di città meno verde dell'Asia – si legge nelle motivazioni – Nel centro città, ora è possibile passeggiare tra due parchi centrali, Benjakitti e Lumphini, lungo un corridoio verde di 8 ettari con una serie di sculture. La città ha anche aggiunto una passerella sospesa lunga un miglio al Benjakitti Park, che si affaccia su stagni di loto e foreste di mangrovie".

Varsavia

Quarto posto per la Penisola di Osa in Costa Rica e quinto per l'indiana Bandhavgarh: questa area naturale protetta è l'unica al mondo che ospita la tigre indiana. In classifica ci sono anche Dallas, Orano in Algeria, Saba nei Caraibi e il quartiere Poblenou di Barcellona. Con orgoglio, possiamo dire che anche l'Italia ha attirato l'attenzione del New York Times, con tre luoghi molto diversi tra loro.

Tigre nel Parco Nazionale di Bandhavgarh

Breuil-Cervinia è stata scelta sul fronte del turismo invernale: è il paradiso per chi ama gli sport e lo sci in particolare. Assisi è invece stata scelta per motivi opposti, quindi più per la calma che vi si respira, perché qui è realmente possibile rallentare e godersi un po' di quiete circondati di storia e bellezza. La città umbra si fa qui prototipo della vacanza intima, spirituale, introspettiva, all'insegna della lentezza e della riscoperta, non solo di sé, ma anche di un nuovo modo di vivere e viaggiare, senza fretta. È al 20esimo posto. Infine è stata inserita in elenco la città di Genova, dal grande passato marittimo e industriale, destinazione perfetta se si vuole una meta poco affollata, dove non trovare a ogni ora folle di turisti incalliti a caccia di selfie.

Genova

I posti più belli da visitare nel 2026: la top 10 di New York Times