Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026: CNN esclude l’Italia dalle mete migliori

Malesia

I redattori di CNN Travel hanno elaborato una lista di posti da visitare assolutamente nel 2026. Non sono solo luoghi meritevoli dal punto di vista di ciò che offrono, che si tratti di paesaggi, spiagge, eventi o musei. Il team ha cercato di selezionare posti che possano dare al viaggiatore un arricchimento, qualcosa di significativo in più. Per questo motivo hanno inserito, per esempio, un posto che offrirà una visuale privilegiata su una rara eclissi solare totale in programma quest'anno, ma c'è molto altro ancora, Si va da città già note come mete turistiche a piccoli gioielli semisconosciuti che nel 2026 potrebbero avere la loro rivincita, nel settore turistico. Purtroppo, benché ci siano diversi spunti europei, CNN non ha inserito alcuna destinazione italiana.

Sul fronte europeo, CNN travel ha selezionato per esempio Oulu in Finlandia, meno famosa della più gettonata Helsinki, ma perfetta per chi è a caccia dell'aurora boreale. C'è poi la spagnola Aragona, dove sarà possibile ammirare un'eclissi solare totale. Inoltre la città è in attesa di godersi la riapertura del museo dedicato a Francisco Goya, che potrebbe riaprire le porte proprio nel 2026 in occasione del 280esimo anniversario della sua nascita. Tra i luoghi consigliati per i viaggi dei prossimi mesi c'è anche Bruxelles, in Belgio, definita una grande capitale della cultura, perfetta soprattutto per gli appassionati d'architettura.

Aragona

In elenco anche Devon nel Regno Unito, che si prepara a festeggiare nel 2026 il 50esimo anniversario della morte della scrittrice Agatha Christie, che sarà celebrato con una serie ti eventi tra cui una mostra alla British Library di Londra. A proposito di eventi e anniversari, Filadelfia invece ospiterà le commemorazioni nazionali per il 250esimo anniversario della nascita dell'America. Ci sono poi la Giamaica, Timor Est, la Mongolia, Penang in Malesia. L'australiana Adelaide è stata premiata perché, benché meno famosa di Sydney, è un posto speciale che merita di essere visitato: spiagge, vigneti, specialità culinarie, c'è di tutto e può accontentare ogni tipo di turista.

Kanazawa

Fuori dai soliti percorsi turistici asiatici c'è Kanazawa in Giappone, in grande espansione e alternativa perfetta alle sempre affollatissime Tokyo o Osaka. Per chi ama spingeri davvero in avventure estreme, la Valle dell'Orkhon in Mongolia è da considerare: è uno dei pochi posti al mondo dove è realmente possibile staccare la spina. Non c'è connessione Internet, zero traffico: è a cinque ore di macchina dalla capitale Ulaanbaatar, si raggiunge percorrendo strade dissestate.

Bruxelles

Le destinazioni più belle secondo CNN Travel