Qual è la città italiana da visitare nel 2026 secondo The Telegraph: “Alternativa perfetta a Roma”

Mantova

Anno nuovo, viaggio nuovo: archiviato il 2025 è tempo di programmare le vacanze da concedersi nel 2026. I veri traved addicted sono già all'opera per fare l'accurata selezione delle mete da tenere in considerazione, per poi procedere con la pianificazione nel dettaglio del tour. I posti da scoprire non mancano, ma a volte le perle nascoste regalano più sorprese rispetto alle solite mete, quelle conosciute da tutti e gettonate. Sicuramente le dritte degli esperti fanno comodo, ecco perché 20 collaboratori abituali di Telegraph Travel hanno pensato di stilare un elenco delle destinazioni più interessanti da tenere in considerazione per i viaggi del 2026. Dall'intramontabile fascino della Corea del Sud ai safari in Zambia, si spazia davvero in ogni angolo del mondo, passando anche per l'Italia.

E non c'è Roma in lista, che solitamente spicca in queste classifiche: c'è un'altra città italiana, un gioiello rinascimentale. Si tratta di Mantova. Tim Jepson, il giornalista che l'ha selezionata, si è chiesto proprio come mai Mantova venga così poco presa in considerazione. Attira pochi turisti rispetto a quelli che meriterebbe, essendo ricca di arte, di storia, di cultura. "Nel 2026, offre l'alternativa perfetta alle sovraffollate città italiane come Roma e Venezia" ha scritto, consigliando alcune chicche in particolare: Palazzo Te e a Palazzo Ducale con gli affreschi del Mantegna, la residenza dei Gonzaga, il cuore medievale della città. Mantova è Patrimonio dell'Umanità dal 2008, assieme a Sabbioneta.

Mantova

La lista del Telegraph premia soprattutto destinazioni che, come Mantova, sono pronte ad accogliere i turisti dando anche una nuova forma al turismo, evitando il sovraffollamento delle solite mete solitamente prese d'assalto, solo perché più gettonate e più famose. È il caso dell'Algeria, che non gode dello stesso successo dei vicini Marocco e Tunisia, ma che è in grande crescita e che offre tante bellezze da esplorare, dalla capitale Algeri alle montagne del Tassili n'Ajjer nel profondo sud. Il 2026 potrebbe essere l'anno buono anche per la Giordania, un Paese penalizzato negli ultimi due anni a causa della guerra tra Israele e Hamas che ha scoraggiato i visitatori a recarsi in questa area.

Leggi anche I posti più belli del mondo da visitare nel 2026: 3 destinazioni italiane in classifica

Algeri

Anche Timor Est potrebbe risollevare le sorti del turismo, nel 2026: è uno dei Paesi asiatici meno visitati, ma di recente sono stati fatti tanti investimenti tra infrastrutture e trasporti, proprio per stare al passo. Gli Stati Uniti sono presenti in lista con Filadelfia e la Route 66. La prima è stata scelta per la varietà di eventi che ospiterà nel 2026, in primis il 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza, il 4 luglio prossimo. La seconda compie invece 100 anni: è il viaggio su strada più famoso del mondo e sarà celebrato con concerti, mostre e sfilate di auto d'epoca.

Route 66

Passando a tutt'altri paesaggi, tra le migliori destinazioni da considerare per i viaggi del 2026 c'è anche la Corea del Sud, la destinazione turistica in più rapida crescita al mondo: otre 16 milioni di turisti l'hanno visitata nel 2024, con un aumento del 48,4% rispetto al 2023. In elenco la Repubblica Dominicana, ma con nuove destinazioni meno battute come Miches, la Baia di Samana, Punta Cana. Sono entrati nella selezione il Brasile (in particolare San Paolo e Rio de Janeiro), Danzica, Barcellona, Courchevel.

I 20 posti da visitare nel 2026 secondo The Telegraph