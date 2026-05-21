In Giappone apre il primo aeroporto dei Pokémon: avrà statue di Pikachu e gadget a tema

Il prossimo luglio in Giappone verrà inaugurato il primo aeroporto dei Pokémon con grafiche a tema, statue di Pikachu e gadget in edizione limitata: ecco cosa si potrà trovare al suo interno.

I Pokémon, i mostriciattoli colorati che hanno fatto la storia dell'animazione alla fine degli anni '90, continuano a essere super amati, tanto da appassionare milioni di fan in tutto il mondo, che fanno a gara per farli "combattere" attraverso le app oppure che semplicemente si divertono a collezionarli in ogni versione. Non sorprende, dunque, che esistano hotel, parchi divertimento e ristoranti a tema che riscuoto un incredibile successo. La cosa che in pochi sanno è che presto arriverà anche un aeroporto ispirato a Pikachu & Co.: ecco dove verrà costruito.

L'aeroporto ristrutturato dopo il terremoto

Il Giappone, la patria dei manga e cartoni della nostra infanzia, presto inaugurerà il primo aeroporto a tema Pokémon al mondo. Sorgerà sulle "macerie" dell'aeroporto di Noto Satoyama, quello che era stato quasi completamente distrutto durante il terribile terremoto di magnitudo 7.6 del 2024, che per l'occasione verrà rinominato aeroporto Noto Satoyama Pokémon With You. Come si può immaginare, a farla da padrone sarà l'universo di Pikachu e dei suoi amici colorati: ci saranno attrazioni, grafiche, eventi a tema e tutte le sale saranno decorate con 111 diversi personaggi dell'iconico cartone. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 7 luglio e, viste le dimensioni ridotte, saranno disponibili solo voli da e per l'aeroporto internazionale di Tokyo Haneda.

Dalle grafiche a tema ai videogiochi

Cosa si potrà trovare nell'aeroporto dei Pokémon? Nell'atrio centrale ci sarà un Pikachu "volante" affiancato da molte altre creature colorate, i ristoranti offriranno pancake a tema e bevande speciali, mentre i negozi proporranno souvenir in edizione limitata, dalle t-shirt ai portachiavi, fino ad arrivare alle etichette per i bagagli. Non mancherà un'attrazione ispirata al popolare videogioco, il Pokémon Center Mega Tokyo. Il progetto non vuole essere solo una trovata di marketing, punta a riportare gioia a coloro che hanno visto la loro vita stravolta dopo il terremoto e che ora sono pronti per intraprendere un "nuovo viaggio.. Le attrazioni a tema saranno disponibili fino al 30 settembre 2029, quando probabilmente si passerà a delle nuove installazioni.