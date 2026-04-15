All’aeroporto di Hong Kong arriva Catzilla, un enorme gatto rosso che non passa inosservato ed è già virale

Catzilla, aeroporto di Hong Kong

L'Aeroporto internazionale di Hong Kong ha lanciato a inizio aprile una delle esperienze più iconiche ed emozionanti per chiunque si rechi a prendere un volo. Dallo scorso 3 aprile e fino al 2 maggio è stata posta alla sala arrivi del Terminal 1 un'installazione di un gatto rosso gigante, pensato proprio per accogliere i passeggeri o i famigliari che si recano a prenderli. Il tenero micio si chiama Catzilla e invita i visitatori a interagire con lui tramite un chiosco specificamente dedicato, tramite si può giocare con lui, accarezzarlo, dargli da mangiare e anche scattare una foto.

Catzilla, aeroporto Hong Kong

Catzilla, un progetto immersivo

In una situazione globale sempre più incerta e preoccupante avevamo proprio bisogno di sorridere ed è quello che promette Catzilla tramite il progetto dell'aeroporto di Hong Kong, A Moment to purr. L'enorme e dolce gatto rosso dalla posa addormentata è alto ben otto metri ed è un'installazione tecnologica che gli ingegneri cinesi hanno pensato per alleggerire i momenti di attesa in aeroporto, dove le persone sono sempre di fretta e agitate e spesso si dimenticano di fermarsi a godere il momento. Ma Catzilla non sta semplicemente fermo. Oltre al pannello con il quale si può interagire con lui, il gattone arancione si muove compiendo gesti realistici, compresi muovere la coda, le orecchie, le zampe, fare le fusa e altri versi e dai video esplosi su social come Instagram o TikTok sembra davvero realistico. Catzilla è l'esempio che permette di capire il legame sempre più evidente tra cultura, tecnologia e divertimento: un approccio sano ai nuovi format che stanno subentrando gradualmente e rapidamente nella nostra vita quotidiana.

Catzilla è insomma l'esempio di un'innovazione che cattura il pubblico e sorprende, ma soprattutto che riempie quei momenti che possono spesso sembrare vuoti durante i nostri spostamenti in aeroporto. Ha colpito tutti, dai bambini agli adulti, e fino al 2 maggio rimane una tappa imperdibile per tutti i viaggiatori che decidono di passare da Hong Kong.