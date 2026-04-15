I 10 migliori aeroporti al mondo per mangiare e bere: la classifica del 2026

Avete organizzato un viaggio che prevede un lungo scalo? Ci si può concedere un pasto o un aperitivo: ecco quali sono gli aeroporti migliori al mondo per mangiare e bere.

L'aeroporto è il luogo in cui si dà davvero il via a un viaggio e, complici le attese legate ai controlli di sicurezza e ai possibili ritardi, ci si ritrova spesso a vagare tra i negozi e il duty free. Sono molti coloro che approfittano di questa pausa pre-partenza per concedersi un'esperienza gastronomica, dalla colazione all'aperitivo, fino ad arrivare ai pranzi e alle cene vere e proprie. Quali sono gli aeroporti in cui si mangia e si beve meglio al mondo del 2026? A rivelarlo è stata la classifica stilata da Food &Wine: ecco il risultato.

L'aeroporto di Hong Kong è il migliore al mondo per cibo e beverage

Food & Wine, magazine specializzato in enogastronomia, si è affidata a 400 chef, travel expert, giornalisti e professionisti del settore per analizzare i ristoranti e i bar presenti negli aeroporti di tutto il mondo. Il risultato? Ha stilato una classifica globale dedicata agli aeroporti in cui si mangia e si beve meglio, così da andare incontro alle esigenze dei viaggiatori che si ritrovano alle prese con lunghi scali. A conquistare il primo gradino del podio è stato l'Aeroporto Internazionale di Hong Kong, premiato per la sua varietà di proposte in fatto di cibo. Qui è possibile organizzare un pranzo a base di noodles, dumpling o bakery locali oppure addirittura fare un aperitivo in uno sky bar panoramico, arredato in chiave vintage con oggetti e accessori ispirati all'età d'oro dei viaggi.

Gli altri aeroporti in classifica

Al secondo posto della classifica dei migliori aeroporti al mondo per mangiare e bere c'è il Singapore Changi Airport, da anni uno dei migliori del pianeta, dove si può gustare anatra arrosto, yakitori giapponesi e gelati botanici. Chiude la top 3 il Dubai International Airport, famoso per i ristoranti di brand noti, locali di cucina multiculturale, sandwich iconici e doughnut gourmet. A seguire in lista ci sono l'aeroporto di Istanbul con i suoi caffè preparati nella sabbia, quello di Amsterdam Schiphol, apprezzato per champagne, bitterballen o burger premium, e il Narita International Airport col suo sushi, la sua tempura e il suo ramen. Copenhagen Airport, Paris Charles de Gaulle, Heathrow a Londra e Jorge Chávez International Airport, a Callao, in Perù: anche qui si possono sperimentare esperienze gastronomiche super gustose.