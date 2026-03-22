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L’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il più pulito d’Europa, tra i migliori al mondo

È stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo e uno è italiano.
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A cura di Giusy Dente
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Terminal 1 all’Aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino
Terminal 1 all’Aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino

Gli Skytrax World Airport Awards sono una sorta di "Oscar dell'aviazione": premiano gli hub di tutto il mondo in base alla soddisfazione dei clienti, registrata attraverso un sondaggio completo condotto tra i viaggiatori. Quest'anno si è svolto da agosto 2025 a febbraio 2026, per giungere ai risultati da poco resi noti. Ai viaggiatori è stato chiesto un parere su ogni aspetto relativo all'esperienza aeroportuale: si va dalla cordialità del personale alla pulizia degli spazi, dalle opzioni di intrattenimento alla disponibilità di carrelli portabagagli. Insomma, vengono presi in esame tutti gli aspetti che possono rendere gradevole o spiacevole la permanenza in aeroporto. Per stilare la classifica finale sono stati valutati oltre 575 aeroporti ed è stata realizzata sia la classifica definitiva, che una serie di elenchi collaterali per conferire ulteriori riconoscimenti secondari.

Per esempio l'aeroporto di Seoul Incheon è stato incoronato come aeroporto più adatto alle famiglie invece. L'aeroporto di Tokyo Haneda si è classificato al primo posto tra gli  aeroporti più puliti del mondo. In questa lista dominata in topo 10 da soli hub dei Paesi asiatici, spicca l'Aeroporto di Fiumicino: è decimo, il più pulito sul fronte europeo. L'Infine quello di Hong Kong è risultato quello coi migliori controlli di sicurezza aeroportuali al mondo, un aspetto importantissimo. Anche qui Fiumicino se l'è cavata bene: l'aeroporto Leonardo Da vinci è quinto, dopo Londra e Copenaghen.

Ma veniamo alla classifica generale. L'aeroporto Changi di Singapore è il migliore aeroporto del mondo per il 2026 e c'era forse da aspettarselo: è la 14esima volta che ottiene il titolo. Questo hub è di recente inaugurazione, aperto nel 2019. È unico: ospita al suo interno uno dei giardini interni più grandi dell'Asia (Forest Valley), persino una cascata da record (Rain Vortex). Coi suoi 40 metri di altezza, è la cascata al coperto più alta al mondo. Ma c'è anche un'area gioco, tantissimi negozi, addirittura due labirinti.

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Gli altri hub asiatici sul podio sono Seoul Incheon al secondo posto e Tokyo Haneda al terzo. Sul fronte europeo, l'aeroporto più alto in classifica è quello parigino, seguito da Roma Fiumicino, rispettivamente al sesto e settimo posto. L'aeroporto di Doha Hamad, secondo classificato lo scorso anno, quest'anno è del tutto assente: si è ritirato da conferenze, premiazioni ed eventi a causa del conflitto in corso in Medio Oriente. Il Qatar, infatti, è interessato particolarmente dalla situazione, assieme a molti altre aeroporti che stanno subendo ritardi nei voli, cancellazioni, chiusura dello spazio aereo. Nei Paesi a rischio, è la stessa Farnesina a sconsigliare viaggi.

Aeroporto Changi di Singapore
Aeroporto Changi di Singapore

La classifica dei migliori aeroporti 2026

  1. Singapore Changi
  2. Seoul Incheon
  3. Tokyo Haneda
  4. Hong Kong
  5. Tokio Narita
  6. Parigi CDG
  7. Roma Fiumicino
  8. Istanbul
  9. Monaco
  10. Vancouver
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