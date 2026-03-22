L’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il più pulito d’Europa, tra i migliori al mondo

È stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo e uno è italiano.

Terminal 1 all’Aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino

Gli Skytrax World Airport Awards sono una sorta di "Oscar dell'aviazione": premiano gli hub di tutto il mondo in base alla soddisfazione dei clienti, registrata attraverso un sondaggio completo condotto tra i viaggiatori. Quest'anno si è svolto da agosto 2025 a febbraio 2026, per giungere ai risultati da poco resi noti. Ai viaggiatori è stato chiesto un parere su ogni aspetto relativo all'esperienza aeroportuale: si va dalla cordialità del personale alla pulizia degli spazi, dalle opzioni di intrattenimento alla disponibilità di carrelli portabagagli. Insomma, vengono presi in esame tutti gli aspetti che possono rendere gradevole o spiacevole la permanenza in aeroporto. Per stilare la classifica finale sono stati valutati oltre 575 aeroporti ed è stata realizzata sia la classifica definitiva, che una serie di elenchi collaterali per conferire ulteriori riconoscimenti secondari.

Per esempio l'aeroporto di Seoul Incheon è stato incoronato come aeroporto più adatto alle famiglie invece. L'aeroporto di Tokyo Haneda si è classificato al primo posto tra gli aeroporti più puliti del mondo. In questa lista dominata in topo 10 da soli hub dei Paesi asiatici, spicca l'Aeroporto di Fiumicino: è decimo, il più pulito sul fronte europeo. L'Infine quello di Hong Kong è risultato quello coi migliori controlli di sicurezza aeroportuali al mondo, un aspetto importantissimo. Anche qui Fiumicino se l'è cavata bene: l'aeroporto Leonardo Da vinci è quinto, dopo Londra e Copenaghen.

Ma veniamo alla classifica generale. L'aeroporto Changi di Singapore è il migliore aeroporto del mondo per il 2026 e c'era forse da aspettarselo: è la 14esima volta che ottiene il titolo. Questo hub è di recente inaugurazione, aperto nel 2019. È unico: ospita al suo interno uno dei giardini interni più grandi dell'Asia (Forest Valley), persino una cascata da record (Rain Vortex). Coi suoi 40 metri di altezza, è la cascata al coperto più alta al mondo. Ma c'è anche un'area gioco, tantissimi negozi, addirittura due labirinti.

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Gli altri hub asiatici sul podio sono Seoul Incheon al secondo posto e Tokyo Haneda al terzo. Sul fronte europeo, l'aeroporto più alto in classifica è quello parigino, seguito da Roma Fiumicino, rispettivamente al sesto e settimo posto. L'aeroporto di Doha Hamad, secondo classificato lo scorso anno, quest'anno è del tutto assente: si è ritirato da conferenze, premiazioni ed eventi a causa del conflitto in corso in Medio Oriente. Il Qatar, infatti, è interessato particolarmente dalla situazione, assieme a molti altre aeroporti che stanno subendo ritardi nei voli, cancellazioni, chiusura dello spazio aereo. Nei Paesi a rischio, è la stessa Farnesina a sconsigliare viaggi.

Aeroporto Changi di Singapore

La classifica dei migliori aeroporti 2026