I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palco

Arisa è stata una delle grandi protagoniste dei David di Donatello 2026. Arrivata sul red carpet con un provocante completo dark, durante la serata si è cambiata e ha lasciato trionfare gli scintillii.

Ieri sera il nuovo Teatro 23 negli Studi di Cinecittà ha ospitato la 71esima edizione dei David di Donatello, l'evento più atteso dell'anno nel mondo del cinema italiano che ogni anno premia gli attori, i registi e gli addetti ai lavori che si sono distinti per talento. Al di là dei vincitori che sono saliti sul palco a ritirare la statuetta, tra le grandi protagoniste della cerimonia c'è stata anche Arisa, che fin dalla sfilata sul red carpet ha incantato tutti col suo stile glamour e iper sensuale. Dopo aver puntato tutto su dei look casual al Primo Maggio, ora è tornata all'eleganza senza tempo ma con un tocco provocante: ecco i suoi due look per la cerimonia di premiazione.

Chi ha firmato il look trasparente di Arisa ai David di Donatello 2026

Per l'attesa cerimonia dei David di Donatello 2026 Arisa ha pensato bene di mixare glamour e minimal con un completo che non poteva passare inosservato. Firmato Project Hope, è in tulle nero semitrasparente, così da adeguarsi alla perfezione al trend più gettonato del momento, quello dei look dall'effetto vedo-non vedo. Il corpetto ha le maniche lunghe, il collo alto e una silhouette sgambatissima che ha creato due cut-out laterali che hanno lasciato i fianchi nudi, mentre la gonna è a vita bassissima, aderente e dritta, con un audace spacco laterale che ha rivelato le gambe. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali di vernice nera con tre fascette sottili che fasciano piede e caviglia.

Arisa in Project Hope

Arisa sul palco con lo slip dress scollato

Durante la diretta Arisa si è esibita sul palco sulle note di Canta Ancora, la canzone simbolo de Il ragazzo con i pantaloni rosa, e per l’occasione si è cambiata. Niente più nero, ha illuminato la serata con uno slip dress bianco ricoperto di micro cristalli, per la precisione un modello a sirena di Alessandra Rich con la gonna lunga, le spalline sottili e una profonda scollatura a V. Ha abbinato entrambi gli outfit a dei preziosi gioielli di diamanti, dal collier al bracciale, fino ad arrivare all’anello che ha portato al dito medio destro. Capelli sciolti ed extra lisci, make-up dai toni naturali con un tocco di blush che ha messo in risalto gli zigomi e sguardo serio rivolto in camera: Arisa si è riconfermata un'icona di stile glamour e senza tempo, capace di cambiare a seconda del palco che calca. La trasformazione messa in atto negli ultimi mesi (che secondo molti sarebbe legata all'uso di Ozempic, anche se lei stessa ha smentito) le ha permesso letteralmente di rinascere e ad oggi riesce a brillare di luce propria.