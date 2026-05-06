Arisa smentisce l’uso di Ozempic e risponde ai commenti sul dimagrimento da “Non sta bene” a “Troppo magra”

Arisa

Si chiama Ozempic Face: è il volto scavato e come "svuotato" nei volumi che viene attribuito a chi fa uso del farmaco virale. Ufficialmente messo in commercio per i diabetici, si è recentemente trasformato in un potentissimo dimagrante. Il suo uso è stato quindi stravolto e sono sempre di più le persone sane che vi fanno ricorso per perdere peso velocemente. A Hollywood sembra che sia di prassi. L'ultima in ordine di tempo a essere finita nel ciclone è Arisa.

La cantante già a Sanremo è apparsa visibilmente trasformata, con un'evidente perdita di peso. Impossibile non notare la differenza. Sui social, tanti hanno attribuito questa nuova forma fisica all'uso del farmaco e tanti si sono quindi precipitati a fare i loro commenti, a dare i loro giudizi. Se in un primo momento lei è rimasta indifferente e ha cercato di stare fuori da questo circolo di pettegolezzi, poi non ce l'ha fatta più e ha voluto in un certo senso dire la sua, o quanto meno palesarsi sull'argomento. In fondo, è pur sempre il suo corpo al centro della discussione (discussione che nemmeno dovrebbe esistere).

I commenti al reel di @sentichisparla_

Lo ha fatto in risposta a un post a lei dedicato dal titolo: "Arisa accusata di fare uso di Ozempic". Il post raccoglie tutta una serie di frasi sul suo conto: "È evidente che non sta bene", "Troppo magra in poco tempo" e ancora "Non è un buon messaggio per le ragazze". La cantante ha quindi commentato in prima persona: "Accusata da chi? Non ho saputo niente".

Tra le celebrity effettivamente è tornata prepotentemente in auge l'estetica della magrezza estrema, delle taglie small, dei visi rimpiccioliti, delle silhouette snelle: insomma, di tutti quegli standard e quei canoni che si era cercato di ridimensionare, in nome di una maggiore inclusività, per normalizzare ogni fisicità. Tanti volti noti del mondo dello spettacolo, a seguito di drastiche trasformazioni fisiche, sono stati accusati di recente di aver fatto uso di Ozempic. In pochissimi lo hanno ammesso.

Arisa

L'ombra del farmaco si è abbattuta su Christina Aguilera per esempio, che ha smentito. Idem per Lizzo. È stata accusata di aver fatto ricorso a Ozempic anche Emma Marrone, che ha attribuito la trasformazione fisica solo al duro allenamento. Olivia Wilde è stata paragonata a Gollum per il suo viso scavato, ma l'attrice si è affrettata a dare la sua versione: solo questione di inquadratura sbagliata e ombre sfavorevoli.