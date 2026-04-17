Emma Marrone accusata di usare l’Ozempic, lei replica: “Commento da str**za, solo dieta e allenamento”

Emma Marrone è tornata al centro del dibattito social dopo la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraggono in forma smagliante. Tra i numerosi messaggi di apprezzamento, non è mancata però l’insinuazione di chi ha attribuito il cambiamento fisico della cantante all’uso dell’Ozempic, il farmaco diventato celebre per i suoi effetti sulla perdita di peso.

La replica di Emma Marrone

Sotto l'ultimo post della cantante, un'utente ha domandato in modo diretto: "Ozempic?". L'artista ha deciso così di intervenire per fare chiarezza: “No cucciola, allenamento e piano alimentare, lo stavo aspettando un commento da str**za. Sei arrivata prima, brava”. Il botta e risposta è proseguito quando l'utente ha provato a difendere il proprio commento definendolo non offensivo e dicendosi perplessa per l'insulto ricevuto. Emma ha quindi rincarato la dose: "Guarda, non mi segui però vieni a commentare, la risposta sta tutta lì. Str**za è un modo di dire, come Ozempic giusto?". Con questa replica, la cantante ha ribadito come la sua attuale forma fisica sia esclusivamente il risultato di uno stile di vita sano, fatto di sport e alimentazione curata.

Il commento di Emma Marrone su Instagram

Il fenomeno Ozempic tra le star

La replica di Emma Marrone accende i riflettori su un fenomeno che da anni ormai è al centro del dibattito pubblico, ma che nulla ha a che fare con il percorso di benessere intrapreso dalla cantante. Il riferimento dell'utente è all'Ozempic, un farmaco nato per il trattamento del diabete di tipo 2 che, a causa del suo principio attivo (la semaglutide), è diventato celebre per la capacità di indurre una rapida perdita di peso. Una "scorciatoia" che ha conquistato Hollywood, nei cui riguardi però le ammissioni restano rare. Se star del calibro di Oprah Winfrey hanno recentemente sdoganato l'uso di farmaci per la gestione del peso dopo anni di speculazioni, altre celebrità come Sharon Osbourne ne hanno denunciato gli effetti collaterali dopo averlo provato.

In Italia, la questione è sbarcata sui social con toni spesso accusatori: molti personaggi famosi, proprio come accaduto a Emma, ma anche a Laura Pausini o Arisa, si sono ritrovati a dover giustificare i propri cambiamenti fisici per mettere a tacere i sospetti di chi vede nel farmaco l'unica spiegazione possibile a un dimagrimento. Il vero problema, tuttavia, resta di natura sanitaria. L'uso improprio dell'Ozempic per fini puramente estetici ha causato una gravissima carenza nelle farmacie di tutto il mondo, rendendo il medicinale introvabile per i pazienti diabetici che ne hanno una necessità vitale. In questo scenario, la risposta di Emma Marrone non è solo una difesa personale, ma una rivendicazione del valore della fatica e dei risultati ottenuti con costanza, lontano dalle mode farmacologiche che mettono a rischio la salute collettiva.